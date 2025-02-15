تسبب أمراضا خطيرة.. احذر استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم بإستمرار ولفترة طويلة، قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض خطيرة.

وتابع "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإصابة بالحمى المستمرة قد يكون بسبب الالتهابات الشديدة أو العدوى، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

وأضاف: "إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى لفترة طويلة، قد يكون علامة على الإصابة بمرض مزمن أو عدوى خطيرة".

وأوضح: "ومن ضمن الأسباب الخطيرة مرض الدرن (السل) الذي يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وليس فقط الرئتين".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أنّ الدرن، قد يصيب الغشاء المحيط بالمخ والرئتين وغشاء البريتون المبطن لجدار المعدة والأمعاء والعظام والمفاصل.

ونصح "موافي" بضرورة فحص سرعة الترسيب لتشخيص الدرن، وهذا يسهم في علاج المرض والوقاية من المضاعفات وعدم الاعتماد على المسكنات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبيّن أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم، قد يكون علامة على الإصابة بأمراض أخرى على سبيل المثال: الأورام السرطانية وأمراض الدم واضطرابات في خلايا الدم أو نخاع العظم.

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