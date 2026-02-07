انخفاض فيتامين د من المشكلات الصحية الشائعة التي تبقى غير مكتشفة حتى تتطور إلى أعراض أكثر وضوحًا.

وبحسب موقع Cleveland Clinic الطبي ، يمكن أن تكشف بعض المؤشرات المبكرة عن نقص هذا الفيتامين قبل أن تتفاقم المشاكل الصحية.

وفقًا للموقع، تشمل المؤشرات المبكرة لانخفاض فيتامين د ما يلي:

التعب والإرهاق المستمر دون سبب واضح، وهو من الأعراض الشائعة في المرحلة الأولية.

آلام العظام أو الظهر التي قد تُعزى إلى ضعف امتصاص الكالسيوم.

ضعف العضلات أو التشنجات، نتيجة تأثير النقص على وظيفة العضلات.

الإصابة المتكررة بالعدوى وضعف المناعة، حيث يلعب فيتامين د دورًا في دعم الجهاز المناعي.

تغيرات في الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو انخفاض المزاج العام.

ويشير الموقع إلى أن الكثير من الأفراد لا يدركون أنهم يعانون من نقص فيتامين د إلا بعد إجراء فحص الدم الذي يقيس مستوى 25‑هيدروكسي فيتامين د في الدم.