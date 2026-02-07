إعلان

لا تتجاهلها- علامات مبكرة تكشف عن انخفاض فيتامين د

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 ص 07/02/2026

تأثير انخفاض مستوى فيتامين د

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفاض فيتامين د من المشكلات الصحية الشائعة التي تبقى غير مكتشفة حتى تتطور إلى أعراض أكثر وضوحًا.

وبحسب موقع Cleveland Clinic الطبي ، يمكن أن تكشف بعض المؤشرات المبكرة عن نقص هذا الفيتامين قبل أن تتفاقم المشاكل الصحية.

وفقًا للموقع، تشمل المؤشرات المبكرة لانخفاض فيتامين د ما يلي:

التعب والإرهاق المستمر دون سبب واضح، وهو من الأعراض الشائعة في المرحلة الأولية.

آلام العظام أو الظهر التي قد تُعزى إلى ضعف امتصاص الكالسيوم.

ضعف العضلات أو التشنجات، نتيجة تأثير النقص على وظيفة العضلات.

الإصابة المتكررة بالعدوى وضعف المناعة، حيث يلعب فيتامين د دورًا في دعم الجهاز المناعي.

تغيرات في الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو انخفاض المزاج العام.

ويشير الموقع إلى أن الكثير من الأفراد لا يدركون أنهم يعانون من نقص فيتامين د إلا بعد إجراء فحص الدم الذي يقيس مستوى 25‑هيدروكسي فيتامين د في الدم.

انخفاض فيتامين د فيتامين د علامات مبكرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تمدد الطوارئ ضد إيران وتفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط
شئون عربية و دولية

واشنطن تمدد الطوارئ ضد إيران وتفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط
مدبولي يشارك في احتفالية إطلاق ميثاق ريادة الأعمال اليوم بالمتحف الكبير
أخبار مصر

مدبولي يشارك في احتفالية إطلاق ميثاق ريادة الأعمال اليوم بالمتحف الكبير
إدارة الطيران الأمريكية تغلق مطارين في بولندا بسبب نشاط عسكري
شئون عربية و دولية

إدارة الطيران الأمريكية تغلق مطارين في بولندا بسبب نشاط عسكري
فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
فوائدها لا تقاوم- لن تتوقع مميزات الفراولة على صحة الجسم
نصائح طبية

فوائدها لا تقاوم- لن تتوقع مميزات الفراولة على صحة الجسم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان