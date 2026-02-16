إعلان

ترجيحات بوقوع إصابات بعد انقلاب قطار في سويسرا

كتب : مصراوي

11:26 ص 16/02/2026

حادث قطار - ارشيفية

جنيف- (د ب أ)

أعلنت الشرطة عبر منصة " اكس" صباح اليوم الاثنين انقلاب قطار في منطقة فاليه السويسرية، مضيفة أنه من المحتمل وقوع إصابات في الحادث الذي وقع في قرية جوبينشتين.

وقالت السكك الحديدية الاتحادية السويسرية إن انهيارا جليديا عرقل الطريق بين جوبينشتين وبلدة بريج القريبة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية إنه لم يتسن بعد التأكد من سبب الحادث الذي وقع السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

انقلاب قطار سويسرا

