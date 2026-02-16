إعلان

وزير الصحة ينعى الدكتور مفيد شهاب: ترك إرثًا كبيرًا

كتب : أحمد جمعة

11:33 ص 16/02/2026

الدكتور مفيد شهاب

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة وطنية وعلمية استثنائية ترك خلالها إرثًا كبيرًا من العطاء والعمل المخلص في خدمة الوطن.

وأكد وزير الصحة في بيان اليوم، أن الفقيد كان أحد الرموز القانونية والأكاديمية البارزة، وأسهم بفكره وخبرته في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ القانون، فضلًا عن جهوده المشهود لها في مجالات العمل العام والتفاوض الدولي، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ما جعله نموذجًا مشرفًا لرجل الدولة المخلص.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الراحل وتلاميذه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتور مفيد شهاب وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار

