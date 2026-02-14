الخس ليس مجرد إضافة لطيفة للسلطة، بل يحتوي على عناصر غذائية مفيدة تدعم الصحة العامة للجسم، من تحسين الهضم إلى تعزيز القلب والمناعة.

إليك أبرز فوائد الخس وفق"healthline".

دعم صحة القلب

الخس يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، يساعد الخس على تعزيز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة

الخس غني بالفيتامينات A وC وK، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات.

ترطيب الجسم والحفاظ على الوزن

محتوى الخس العالي من الماء يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يدعم التحكم في الوزن بشكل طبيعي.

تعزيز صحة العظام

الفيتامين K والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم في الخس تلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها.