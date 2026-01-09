إعلان

5 فوائد لشرب الماء الدافئ صباحًا على الجسم

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 09/01/2026

شرب الماء الدافئ في الصباح من العادات الصحية البسيطة التي يُنصح بها، لما لها من تأثير إيجابي على وظائف الجسم ونشاطه طوال اليوم.

فوائد لشرب الماء الدافئ صباحًا على الجسم وفق "ويب ميد".

تنشيط الجهاز الهضمي

يساعد الماء الدافئ على تحفيز حركة الأمعاء وتنشيط عملية الهضم، ما يقلل من الشعور بالانتفاخ ويساعد على الوقاية من الإمساك.

طرد السموم من الجسم

يساهم شرب الماء الدافئ في تعزيز التعرّق وتحسين وظائف الكلى، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة بشكل أفضل.

تحسين الدورة الدموية

الماء الدافئ يعمل على توسيع الأوعية الدموية، ما يعزز تدفق الدم في الجسم ويساعد على وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء بكفاءة.

دعم فقدان الوزن

يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء وتحفيز معدل الأيض، ما قد يساهم في تقليل الشهية ودعم خطط إنقاص الوزن عند المواظبة عليه.

ترطيب الجسم وتحسين صحة البشرة

شرب الماء الدافئ صباحًا يعوّض نقص السوائل بعد ساعات النوم، ويساعد على تحسين نضارة البشرة وتقليل الجفاف.

