أسباب ظهور الشيب المبكر.. طبيبة تكشف

أكدت إيرينا سكوروجودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن العامل الوراثي هو السبب الأساسي وراء ظهور الشيب، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يظهر لديهم الشيب مبكرًا غالبًا ما يكون لديهم استعداد وراثي مشابه للوالدين.

وأوضحت أن الوراثة تحدد توقيت ظهور الشيب ولا يمكن تغييره، لكنها ترتبط أيضًا بخصائص أخرى للشعر، إذ يميل من يظهر لديهم الشيب مبكرًا إلى أن يكونوا أقل عرضة للصلع، بينما من يتأخر لديهم الشيب يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر الوراثي، بحسب pravda.ru.

كما أشارت الطبيبة إلى أن نقص النحاس يعد من العوامل المهمة التي تسرع من ظهور الشيب، لكونه عنصرًا أساسيًا في تصبغ الشعر.

وكشفت أن الإفراط في تناول الزنك يمكن أن يعيق امتصاص النحاس، ما يسرع من تحول الشعر إلى الرمادي.

وأضافت أن بعض المكملات أو الأدوية قد تساعد على إبطاء العملية قليلًا، لكنها لا تستطيع وقفها تمامًا، خاصة عند وجود الاستعداد الوراثي.