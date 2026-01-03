ماذا يحدث لجسمك بعد تناول تمرة واحدة قبل التمرين؟

يبرز التمر كخيار مثالي، فهو غني بالكربوهيدرات سهلة الهضم، خفيف على المعدة، مما يجعله وجبة جاهزة لمن يحتاج إلى تعزيز طاقته.

وفقا لموقع "فيري ويل هيلث"، يحتوي كل تمرة على نحو 10 إلى 18 جراما من الكربوهيدرات، ما يجعلها مصدرا ممتازا للطاقة قبل التمارين.

وتوضح ليا بارون، أخصائية التغذية المعتمدة في شركة "ذا بيسلاين لايف ستايل": "عادة ما يكون تناول 30 إلى 60 جراما من الكربوهيدرات قبل ساعة إلى ثلاث ساعات من التمرين كافيا لتجهيز العضلات بالطاقة اللازمة".

من جهة أخرى، يساعد التمر في رفع مستوى السكر في الدم بشكل معتدل، ما يمد العضلات بالغلوكوز بسرعة أثناء التمرين.

وتقول أليسا رومسي، أخصائية تغذية ومؤلفة كتاب "الأكل بلا اعتذار": "ارتفاع السكر الناتج عن الكربوهيدرات أمر طبيعي ومفيد قبل التمرين".

كما تضيف بارون أن الألياف الموجودة في التمر تساعد على إبطاء عملية الهضم والامتصاص، ما يمنح طاقة مستمرة دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

يمتاز التمر بسهولة تناوله أثناء التنقل، فهو مناسب كوجبة خفيفة قبل التمرين مقارنة بالخيارات المعلبة الأخرى.

وتشير رومسي إلى أنه يمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافات بسيطة مثل زبدة الفول السوداني، ليمنح شعورا بالشبع ويطيل مدة الطاقة المتاحة للتمرين.

لكن لا يخلو الأمر من تحذيرات، فالألياف في التمر، التي تبلغ نحو جرامين لكل حبة، قد تسبب انتفاخا واضطرابات هضمية عند بعض الأشخاص، خاصة الذين لا يعتادون على تناول ألياف بكميات كبيرة.

وتنصح بارون في هذه الحالة بالبحث عن بدائل منخفضة الألياف لتجنب أي إزعاج أثناء التمرين.