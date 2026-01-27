لعشاق الطقس البارد.. إليك تأثيره على الكلى

مع انخفاض درجات الحرارة، قد تبدو الأجواء الشتوية مثالية للجلوس بجوار المدفأة، لكن جسمك، وخاصة كليتاك، يتأثر بشكل كبير بهذا الطقس.

خبراء الصحة يحذرون من أن البرودة تقلل شعورك بالعطش، وتزيد الخمول، وتغير نظامك الغذائي، كل ذلك يرفع خطر تكون حصوات الكلى. إليك كيف تحمي كليتيك هذا الشتاء.



وفقا لما ذكره موقع " kidney stone clinic"، وتشمل ما يلي:



تأثير فصل الشتاء على صحة الكلى:



الإصابة بالجفاف:



في الطقس البارد، ينخفض الشعور بالعطش، وبالتال يستهلك الأشخاص كميات أقل من السوائل، ما يؤدي إلى الجفاف، وهذا بدوره يقلل من كمية البول ويرفع تركيز المعادن فيه، ما يزيد من احتمالية تكون حصوات الكلى.



انخفاض النشاط البدني



بسبب برودة الطقس، يقل النشاط الخارجي وممارسة الرياضة، ويصبح أكثر خمول ويساهم هذا الخمول البدني في زيادة الوزن، ويمنع الجسم من تنظيم الكالسيوم والمعادن الأخرى، ما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.



التغييرات الغذائية



تتضمن الأنظمة الغذائية الشتوية زيادة في تناول بعض الأطعمة التي تساهم في تكوين حصوات الكلى، على سبيل المثال، يؤدي تناول كميات مفرطة من الأطعمة الغنية بالأوكسالات أو الملح إلى زيادة تكون الحصوات، وزيادة العبء على الكلى.



نقص فيتامين د



يؤدي التعرض المحدود لأشعة الشمس في فصل الشتاء إلى انخفاض إنتاج فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويؤدي نقصه إلى زيادة تركيز الكالسيوم في البول، ما يساهم في تكوين حصى الكلى الكلسية.



زيادة استهلاك بعض الأطعمة



خلال فصل الشتاء، يستهلك الأشخاص كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالملح والبروتين، مثل الحساء والأطعمة المصنعة، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول، ما يساهم في تكوين الحصوات، والحاق الضرر بصحة الكلى.



كيفية الوقاية والحفاظ على صحة الكلى خلال فصل الشتاء



1- الحفاظ على رطوبة الجسم



تناول كمية وافرة من الماء يومياً لتخفيف تركيز البول ومنع تراكم المعادن في الكلى.

2- الحد من تناول الأملاح



الحد من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم، وذلك لأن الملح الزائد يؤدي إلى إفراز الكالسيوم، ما يعزز تكوين الحصوات.



3- الحفاظ على نظام غذائي متوازن



تناول الفواكه والخضراوات والحبوب المتنوعة، وتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات لمنع تكون الحصى.



4- تقليل كمية الكالسيوم



الحصول على الكالسيوم من الطعام، فالإفراط في تناول المكملات الغذائية يزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى، وتضرر الكلى.



5- الحد من البروتينات الحيوانية



تقليل من تناول اللحوم والأسماك لتقليل مستويات حمض اليوريك والكالسيوم.

6- الحفاظ على النشاط البدني

الحرص على ممارسة التمارين الرياضة بانتظام للحفاظ على وزن صحي، ما يقلل من خطر الإصابة بحصى الكلى ودعم صحتها.



7- تناول المكملات الغذائية بحكمة



استشر أخصائيين عند تناول فيتامين د، فالزيادة عنه تزيد من خطر الإصابة بحصى الكلى وتضر بصحته.



8- الحفاظ على وزن صحي



اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، ما يقي من زيادة الوزن والوقاية من ترسب الدهون وخفض خطر الإصابة بحصوات الكلى، وحمايتها من التلف.