ضبط سائق "ميني باص" تحرش بسيدة في التجمع

كتب : علاء عمران

04:35 م 27/01/2026

المتهم

كتب – علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم الإبلاغ عنه لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من قبل إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج – حيث أفادت بأنه حال استقلالها سيارة "ميني باص" بدائرة القسم، قام قائدها بالتحرش بها جنسيًا عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بالفحص أمكن تحديد السيارة (سارية التراخيص) وضبط قائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

