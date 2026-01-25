ليست كلها ضارة.. دراسة تكشف دور دهون البطن في تعزيز المناعة

لطالما اعتبرت الدهون الحشوية حول البطن عامل خطر صحي مرتبطًا بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، لكن دراسة جديدة من معهد كارولينسكا السويدي تبيّن أن بعض دهون البطن قد تلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى والالتهابات.

دهون البطن ليست متشابهة

وفقًا للدراسة، فإن الدهون الحشوية ليست كتلة واحدة متجانسة. فقد حلّل الباحثون عينات من خمسة أنواع مختلفة من دهون البطن لدى أشخاص يعانون من السمنة المفرطة، شملت دهونًا تحت الجلد وأخرى محيطة بالمعدة وقريبة من الأمعاء.

وأظهرت النتائج أن بعض هذه الأنسجة، خصوصًا تلك الممتدة على طول القولون، تحتوي على خلايا دهنية التهابية وخلايا مناعية بكميات كبيرة، قادرة على إرسال إشارات تنشط المناعة، بحسب إندبندنت.

الدهون المتفاعلة مع الميكروبيوم

أشارت التجارب المخبرية إلى أن البكتيريا في الأمعاء يمكن أن تحفّز هذه الخلايا الدهنية على إنتاج بروتينات تنشّط جهاز المناعة. ويفترض الباحثون أن هذه الأنسجة الدهنية القريبة من الأمعاء قد تكون تكيفًا طبيعيًا مع ميكروبيوم الأمعاء لدعم الدفاعات المناعية.

آفاق البحث القادمة

ورغم أن الدراسة ركّزت على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، فإن الباحثين يؤكدون أن تطبيق النتائج على ذوي الوزن الطبيعي لا يزال قيد الدراسة.

كما قالت جوتا جالكانين، إحدى الباحثات، إن المرحلة التالية ستستكشف دور هذه الدهون في أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، لفهم تأثيرها على الالتهاب والتفاعل مع الخلايا المناعية.