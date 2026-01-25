أيهما أفضل لصحتك: الشوكولاتة الداكنة أم شوكولا الحليب؟

نادرا ما يختلف الناس على حب الحلويات، قطعة شوكولاتة صغيرة كفيلة بتحسين المزاج بعد يوم طويل أو بمنح دفعة طاقة سريعة أثناء العمل. وتبقى الشوكولاتة، بمختلف أنواعها، واحدة من أكثر الأطعمة المحببة حول العالم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل شوكولاتة متشابهة من حيث القيمة الصحية؟

الفرق يبدأ من المكونات

رغم التشابه في الشكل والطعم، إلا أن الفارق الصحي بين الشوكولا الداكنة وشوكولا الحليب كبير. فالأخيرة غالبًا ما تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون المضافة، بينما تتميز الشوكولا الداكنة بارتفاع محتواها من الكاكاو، ما يمنحها نكهة أعمق وفوائد غذائية أوضح.

وتوضح أخصائية التغذية المعتمدة إيمي جودسون أن الشوكولا الداكنة كلما زادت نسبة الكاكاو فيها، ازدادت كثافة المركبات المفيدة، مؤكدة أن الاعتدال يظل العامل الأهم.

ما الذي يميز الشوكولا الداكنة؟

تُصنَّع الشوكولا الداكنة أساسًا من الكاكاو الصلب وزبدة الكاكاو مع كمية محدودة من السكر، وغالبًا دون إضافة الحليب أو مع كميات ضئيلة جدًا منه. وتشير أخصائية التغذية لي آن وينتروب إلى أن هذا الانخفاض في الحليب يمنح الشوكولا الداكنة مذاقها المر المميز وتركيزها العالي من الكاكاو.

عادةً ما تحتوي الشوكولا الداكنة على 50% كاكاو على الأقل، بينما تصل بعض الأنواع عالية الجودة إلى 70% أو حتى 85%.

فوائد صحية مدعومة علميًا

تُعد الشوكولا الداكنة مصدرًا غنيًا بالفلافونويدات، وهي مركبات نباتية مضادة للأكسدة تساهم في حماية خلايا الجسم من الالتهابات والتلف المرتبط بالأمراض المزمنة والتقدم في العمر، بحسب بحسب "يو إس إي توداي".

كما تشير دراسات عديدة إلى أن مركبات الفلافانول في الكاكاو قد تدعم صحة القلب عبر تحسين تدفق الدم والمساعدة في تنظيم ضغط الدم. وتضيف جودسون أن بعض الأبحاث تربط هذه المركبات بتحسين طفيف في قدرة العضلات على استخدام الأكسجين، ما قد ينعكس إيجابًا على التحمل البدني.

ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، إذ قد تلعب الشوكولا الداكنة دورًا في تحسين المزاج والتركيز والذاكرة، بفضل مركبات تدعم إفراز مواد كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة، مثل السيروتونين.

قيمة غذائية غير متوقعة

بعيدًا عن كونها حلوى، تحتوي الشوكولا الداكنة على معادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز. ويساهم الحديد في نقل الأكسجين في الدم، بينما يدعم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب، ويلعب النحاس والمنغنيز دورًا في عمليات الأيض والدفاع المضاد للأكسدة.

ما الكمية المناسبة؟

على الرغم من فوائدها، تبقى الشوكولا الداكنة غنية بالسعرات الحرارية، إذ توفر الحصة الواحدة (نحو 28 غرامًا) ما بين 150 و170 سعرة حرارية. وينصح الخبراء بالاكتفاء بهذه الكمية يوميًا لتحقيق التوازن بين المتعة والفائدة الصحية.

كما يُنبه إلى أن الشوكولا الداكنة تحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وهما منبهان طبيعيان قد يسببان القلق أو الأرق لدى بعض الأشخاص. كذلك، فإن احتواءها على الأوكسالات يستدعي الاعتدال لدى من لديهم قابلية للإصابة بحصى الكلى أو من يتناولون أدوية ضغط الدم.