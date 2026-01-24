إعلان

منها "تقليل الالتهابات ".. فوائد غير متوقعة لعصير الرمان

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 24/01/2026

عصير الرمان

عصير الرمان ليس مجرد مشروب لذيذ، بل يحتوي على مركبات طبيعية تعزّز الصحة العامة للجسم، من القلب إلى المناعة والهضم.

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة

وفق "medinicalnewstoday "، عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة مثل البونيكالاجين والأنثوسيانين، التي تساعد في التخلص من الجذور الحرة في الجسم، ما يحدّ من الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بأمراض مزمنة مثل السكري والقلب.

يدعم صحة القلب ويخفض ضغط الدم

مركبات عصير الرمان قد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر تصلب الشرايين عند بعض الأشخاص، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

تقليل الالتهابات في الجسم

التهابات الجسم المزمنة قد تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، والعناصر النباتية في عصير الرمان تساعد في تهدئة الالتهابات، مما يساهم في تحسين الصحة العامة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تناول عصير الرمان يمكن أن يدعم صحة الأمعاء ويعزز توازن البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، ما يسهم في تحسين الهضم وتقليل المشاكل المعوية.

دعم المناعة والطاقة اليومية

العناصر الغذائية الموجودة في عصير الرمان مثل فيتامينات (C، K) والمعادن تعزز مناعة الجسم، وتساعد في الوقاية من الالتهابات الشائعة ودعم النشاط اليومي.

الرمان منها خفض الالتهابات فوائد عصير الرمان

