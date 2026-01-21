حين تقل الشهية.. 12 طعاما عالي القيمة يمنح جسمك أقصى فائدة بأقل كمية

عندما تنخفض الشهية، سواء نتيجة اتباع أنظمة غذائية صارمة أو خلال فترات التعافي من المرض، تصبح نوعية الطعام أكثر أهمية من كميته. فالتقليل من الحصص لا يعني بالضرورة حرمان الجسم من احتياجاته الغذائية، بل يتطلب اختيار أطعمة غنية بالعناصر الأساسية، قادرة على تزويد الجسم بالطاقة والشبع والقيمة الصحية في كميات محدودة.

ويؤكد أخصائي التغذية البريطاني روب هوبسون أن دعم الصحة العامة للأشخاص الذين يتناولون كميات صغيرة من الطعام يبدأ بالتركيز على "القيمة الغذائية لا الحجم"، مشيرا إلى أن الوعي بجودة المكونات يعد مفتاحا أساسيا للحفاظ على التوازن الغذائي.

وأضاف أن كثيرين، لا سيما من يستخدمون أدوية لإنقاص الوزن أو يسعون لتثبيت أوزانهم بعد التوقف عنها، يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية رغم شعورهم بالشبع سريعا، وفقا لموقع "ديلي ميل".

وفي هذا السياق، يطرح هوبسون مفهوم "أطباق صغيرة بتأثير كبير"، مستعرضا قائمة تضم 12 نوعا من الأطعمة التي وصفها بأنها عالية الكثافة الغذائية وتناسب معظم الأنظمة الغذائية، موضحا أن وجودها في المطبخ يضمن تنوعا صحيا دون الحاجة إلى كميات كبيرة أو تكلفة مرتفعة.

وتشمل القائمة البيض، باعتباره مصدرا متكاملا للبروتين عالي الجودة الداعم لصحة الدماغ والعضلات، إلى جانب الأسماك المعلبة مثل السردين والتونة الغنية بأحماض أوميجا 3، كما يبرز التوفو كخيار نباتي غني بالكالسيوم والحديد، فيما يوفر الشوفان طاقة مستدامة وأليافا مفيدة لصحة القلب.

وتضم الأطعمة المقترحة أيضا الفاصوليا والعدس لما يحتويانه من بروتين نباتي وألياف، وزبدة المكسرات التي تعد مصدرا مركزا للطاقة والدهون الصحية، ويتميز الأفوكادو بسهولة هضمه واحتوائه على دهون مفيدة وبوتاسيوم، بينما يدعم الزبادي صحة الجهاز الهضمي بفضل البروبيوتيك والكالسيوم.

كما تشمل القائمة الخضراوات الورقية الداكنة الغنية بالمعادن، و"الإدامامي" (فول الصويا) كمصدر بروتيني نباتي، والبذور التي تضيف مزيجا من الدهون الصحية والمعادن، إضافة إلى الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، التي توفر بروتينا قليل الدهون لدعم صحة العضلات.

وبحسب هوبسون، فإن الاعتماد على هذه الأطعمة يساعد في الحفاظ على توازن غذائي سليم حتى مع انخفاض الشهية، ويمنح الجسم احتياجاته الأساسية دون اللجوء إلى وجبات كبيرة أو مكملات غذائية خارجية، ما ينعكس إيجابا على الصحة العامة وجودة الحياة.