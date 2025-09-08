كيف يؤثر مرض السكري على القلب؟.. دراسة تحذر

كتب - سيد متولي

حذرت دراسة جديدة، أجراها علماء من جامعة سيدني في أستراليا، من تأثير خطير يسببه مرض السكري من النوع الثاني على القلب.

وأظهرت الدراسة أن مرض السكري من النوع الثاني يغير بشكل مباشر بنية عضلة القلب ووظيفتها، وهذا ما يفسر سبب ارتفاع خطر الإصابة بفشل القلب بشكل كبير لدى المرضى المصابين.

وحلل الباحثون عينات من أنسجة قلب مرضى خضعوا لعمليات زرع وقارنوها بعينات من المتبرعين بالأعضاء، وتبين لهم الأشخاص المصابين بالسكري لديهم خلل في العمليات الرئيسية لإنتاج الطاقة، وتغير في بنية البروتينات المسؤولة عن انقباض العضلات، وتراكم الأنسجة الضامة المتصلبة، وكل هذا يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم ويسرع من تطور فشل القلب، بحسب لينتا.رو.

وكشف العلماء أن السكري يضعف وظيفة الميتوكوندريا - "محطات الطاقة" في الخلايا، ويقلل من حساسية البروتينات التي تنقل الجلوكوز إلى داخل خلايا القلب، ونتيجة لذلك يفقد القلب مرونته في استخدام مصادر الطاقة المختلفة ويتعرض لضغط أكبر.