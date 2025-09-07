ما أسباب وطرق الوقاية من آلام الظهر؟

كتبت- شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام أسفل الظهر الذي غالبا يكون بسبب تشوهات في العمود الفقري.

ويتكون العمود الفقري من 33 فقرة موزعة على خمسة أجزاء وهي: عنقي وصدري وقطني وعجزي وعصعص.

وتتصل الفقرات بمفاصل متعددة والأقراص التي تسمح للعمود بالحركة في اتجاهات مختلفة.

وبالرغم من أن العمود الفقري قد يبدو مستقيما، إلا أنه ينحني للأمام والخلف لأداء وظائفه الحيوية.

وبالرغم من ذلك، فإن فرط الانحناء قد يحدث بسبب هشاشة العظام أو التغيرات المرتبطة بالعمر في عضلات وفقرات الظهر أو وضعية الجلوس السيئة.

ويطلق على هذا التشوه طبيا بـ فرط الحداب أو حدبة الأرملة، الأكثر شيوعا بين النساء.

وقد يؤدي الانحناء الشديد إلى مشكلات في التنفس والبلع والألم والتيبس نتيجة ضغط الأعصاب وفقدان الحركة الطبيعية للفقرات، وفقا لـ "ساينس ألرت".

ويشمل الجنف انحناء جانبي في العمود الفقري مع احتمالية دوران الفقرات أو انهيارها.

ومن الأسباب متنوعة: صدمات وأورام وعدوى مثل السل أو اضطرابات عصبية منذ الولادة مثل الشلل الدماغي. وإلى جانب آلام الظهر، قد تظهر تشوهات واضحة في وضعية الجسم واختلاف مقاسات الملابس.

وقد تنزاح الفقرات أو تلتصق مع مرور الوقت، كما في الانزلاق الفقاري أو التهاب الفقار اللاصق، ما يؤدي إلى ضغط على الأعصاب وحدوث أعراض مثل عرق النسا، أو تصلب شديد في العمود الفقري.

نصائح للتعامل مع آلام العمود الفقري

استخدام الدعامات للأطفال المصابين بالجنف الخفيف.

الجراحة التصحيحية للتشوهات الكبيرة.

تحسين وضعية الجسم وتقوية الظهر والأكتاف بالتمارين الرياضية.

علاج هشاشة العظام عبر النظام الغذائي والأدوية وتمارين المقاومة.

وقد يكون التدخل الجراحي ضروريا لتخفيف الضغط عن الأعصاب.

اقرأ ايضا:

لماذا يُعد البصل غذاءً خارقًا لجسمك؟

احرص عليها.. نوع فاكهة صديق للقلب من الدرجة الأولى

صديق العين.. لن تتخيل فوائد هذا الخضار على صحة الجسم

لن تصدق.. 5 أطعمة ترفع هرمون السعادة في جسدك