احذر.. آلام البطن بعد تناول الخبز مؤشرا على مرض خطير

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الدكتور يفجيني بيلوسوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي، أن شعور بعض الأشخاص بآلام أو انتفاخ في البطن بعد تناول الخبز والمعجنات مؤشرا على الإصابة بـ"الداء البطني"، أو ما يُعرف بـ مرض الأحشاء.

وأضاف أن الإسهال أيضا علامة على هذا الاضطراب المناعي الذاتي الخطير الذي يؤدي إلى مضاعفات صحية دائمة إذا تُرك دون علاج، وفقا لـ صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أوضح "بيلوسوف" أن مرض الأحشاء هو حالة يتفاعل فيها الجسم مع الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار.

عندما يتناوله الأشخاص ذوو الاستعداد الوراثي، يثير الجلوتين استجابة مناعية تدمر "الزغابات المعوية" المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات والمعادن.

وأشار إلى أن المرض يظهر دون أعراض معوية واضحة، خاصة لدى البالغين، حيث يمكن أن تكون الأعراض غير نمطية مثل فقر الدم، الاكتئاب، هشاشة العظام، أو التهاب الجلد.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المختص فورا بدلا من الامتناع عن تناول الخبز بشكل عشوائي.

الفرق بين الداء البطني وحساسية الجلوتين

وأوضح الطبيب أن هناك فرقا بين الداء البطني وحساسية الجلوتين، الأول هو اضطراب مناعي ذاتي يتطلب تشخيصا طبيا دقيقا والالتزام بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين مدى الحياة، أما حساسية الجلوتين فهي اضطراب وظيفي لا يسبب تلفا للأمعاء، ويمكن السيطرة على أعراضه عبر تعديل كمية الغلوتين المتناولة.

وأكد الطبيب أن العلاج الفعال للداء البطني هو الالتزام الصارم بنظام غذائي خال من الجلوتين مدى الحياة، مع ضرورة قراءة ملصقات الأطعمة وتجنب أي منتجات تحتوي على هذا البروتين.