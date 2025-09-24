تخفف التوتر وتحسن المزاج.. 4 مشروبات طبيعية تهدئ أعصابك

في ظل الضغوط النفسية التي نواجهها يوميًا، أصبح البحث عن طرق طبيعية للتهدئة والتخفيف من القلق أمرًا ضروريًا للحفاظ على التوازن النفسي والجسدي، ومن بين الوسائل الفعالة والآمنة التي تساعد على ذلك، تأتي بعض المشروبات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مهدئة تدعم الجهاز العصبي وتقلل من التوتر.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب شائع، يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهابات، وتحسين مستوى السكر في الدم، وتحسين الهضم، وقد يكون تخفيف القلق الشاي الأخضر غني بحمض أميني محدد يسمى إل-ثيانين، والذي يرتبط بتحسن المزاج وتخفيف أعراض القلق، وفقًا لموقع eatingwell.

عصير فواكه

الفاكهة والخضراوات مفيد لصحتنا العامة، ويرتبط القلق والاكتئاب بانخفاض مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، قد يعني انخفاض مستويات مضادات الأكسدة ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما قد يجعلك أكثر عرضة للقلق.

الحليب

قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم مفيدًا لتحسين مزاجك، وجدت دراسة أن من تناولوا كمية أكبر من الكالسيوم أفادوا بانخفاض مستويات التوتر والقلق لديهم.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته على مكافحة الالتهابات، نعلم أن القلق والالتهاب مرتبطان، لذا فإن احتساء كوب دافئ من شاي الزنجبيل قد يحسن مزاجك، جرب شاي الزنجبيل والليمون المهدئ.