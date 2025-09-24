إعلان

أصيبت بها الفنانة رحمة أحمد.. 9 أعراض لـ النزلة المعوية الحادة

كتبت- شيماء مرسي

24/09/2025

رحمة أحمد

تعرضت الفنانة رحمة أحمد لوعكة صحية طارئة، حيث أصيبت بنزلة معوية حادة نقلت على إثر هذه الوعكة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وفق ما كشفت الفنانة عبر برنامج

"et بالعربي".

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسباب وأعراض وعلاج النزلة المعوية الحادة، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

أسباب النزلة المعوية

-تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة.

-عدم غسل الأيدي جيدا بعد استخدام المرحاض.

الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية بشكل مستمر.

تناول طريق بعض المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

-تناول الأطعمة غير المطهية بشكل صحيح.

-استخدام حمامات السباحة الملوثة من خلال عدوى الجيارديا والكريبتوسبوريديوم.

-شرب الماء التي تحتوي على المعادن الثقيلة مثل الرصاص أو الزئبق.

أعراض النزلة المعوية

الإسهال.

القئ والغثيان.

فقدان الشهية.

آلام في البطن وتقلصات.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الحمى.

نزول دم مع البراز.

الصداع المستمر.

التعب.

العلاج

يصف الطبيب في بعض حالات النزلة المعوية أنواع معينة من الأدوية لتحفيف حدة الأعراض.

