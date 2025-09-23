بعد معاناة إيناس مكي مع الذئبة الحمراء.. 5 علامات احذرها

في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، رفضت الفنانة إيناس مكي الشائعات التي تحدثت عن إجراء عمليات تجميل، وأكدت أن تورمًا مفاجئًا في أحد جانبي وجهها كان أول إشارة لمرض مناعي، وهو مرض الذئبة الحمراء، الذي قالت إنه ناتج أحيانًا عن ضغوط نفسية شديدة.

وعبرت الفنانة إيناس مكي، خلال اللقاء التلفزيوني، عن معاناتها مع الأزمة الصحية الشديدة، في ظل رفضها أي تدخل تجميلي مثل البوتوكس أو الفيلر، لأنها ممنوعة طبيًا من ذلك بحكم حالتها.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز الأعراض والأسباب لهذا المرض المناعي النادر وفق صحف طبية عالمية Healthline، Mayoclinic، و Cleveland Clinic.

ما هي الذئبة الحمراء؟

الذئبة الحمراء هي مرض مناعي مزمن، يهاجم فيه جهاز المناعة أنسجة الجسم السليمة، مما يُحدث التهابات وتلفًا في أعضاء مختلفة مثل الجلد، المفاصل، الكلية، القلب، والرئتين.

و لا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب الذئبة، لكن العوامل التالية تلعب دورًا هامًا:

وراثية: وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد من الخطورة.

هرمونية: المرض أكثر شيوعًا بين النساء، خصوصًا في سن الإنجاب.

عوامل بيئية ومحفزات: مثل التعرض لأشعة الشمس، التوتر النفسي، بعض الأدوية، أو العدوى.

5 علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

هذه العلامات قد تشير إلى بداية الذئبة، أو تمهد لظهور نوبة من المرض:

1- تورم الوجه: كما ورد في حالة إيناس مكي تورم في أحد جانبي الوجه دون الموازاة بوضوح بين الجانبين.

قد يظهر التورم خصوصًا حول الأذنين، الخدين أو العينين هذا التورم يمكن أن يكون جزءًا من التهاب الأنسجة، وقد يُرافقه احمرار.

2- طفح جلدي على الوجه

يُعرف أحيانًا بـ طفح الفراشة احمرار على الخدين وجسر الأنف قد يكون الطفل حساسًا للشمس ويزداد احمرارًا بعد التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

3- التعب المزمن والحمى غير المبررة

يشعر المريض بإرهاق شديد، فترات حمى منخفضة الحرارة تتكرر، دون سبب واضح مثل عدوى مفاجئة.

4- آلام المفاصل والعضلات وتورمها

مفاصل تؤلم، تتورم أو تكون جامدة خصوصًا في الصباح أو بعد فترة من عدم الحركة.

5- تساقط الشعر وقروح الفم

الشعر قد يكون خفيفًا أو تساقطًا مفاجئًا في مناطق محددة، قروح داخل الفم، وظهور البقع أو تغيير في لون الجلد، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس.

علامات قد تدل على أن الحالة في خطر أو تتطلب تدخلًا سريعًا:

هناك مؤشرات لا يجب تجاهلها، لأنها قد تشير إلى أن المرض يؤثر على أعضاء داخلية وأعراضه تتفاقم:

تورم غير طبيعي في الأطراف أو الوجه (وذمة) يشير إلى مشاكل في الكلية أو القلب.

تغير في وظيفة الكلية مثل وجود بروتين في البول أو الدم، أو تغير في لون البول.

أعراض تنفسية أو ألم في الصدر عند التنفس العميق (التهاب الغشاء المحيط بالرئة أو القلب).

تأثر الجهاز العصبي: صداع شديد، تشوش ذهني، نوبات، ضعف في الذاكرة.

كيف يُشخص المرض وما هي الإجراءات الطبية؟

التشخيص يبدأ بأخذ تاريخ طبي شامل، فحص بدني، والتعرف على الأعراض التي تظهر على المريض.

فحوصات الدم تشمل أنتي-نواة (ANA)، تعداد دم كامل، فحوص وظائف الكلية، اختبارات للكبد، فحص البول للتأكد من عدم وجود دم أو بروتين فيه.

في بعض الحالات قد يلجأ الطبيب إلى خزعة من الجلد أو الكلية إذا لزم الأمر لتوضيح مدى تأثير المرض.