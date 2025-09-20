4 فوائد لاستخدام واقي الشمس على الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع تغير الفصول وارتفاع معدلات التعرض للشمس، يظل واقي الشمس واحدًا من أهم خطوات العناية بالبشرة.

فهو لا يقتصر على الوجه فقط، بل يمتد دوره ليحمي الجسم بالكامل من أضرار أشعة الشمس.

وفيما يلي أبرز فوائده وفق هيلث لاين.

1- حماية من الحروق الشمسية

التعرض المباشر لأشعة الشمس دون حماية قد يسبب التهابات وحروقًا جلدية مزعجة، واستخدام واقي الشمس يقلل من هذه المخاطر بشكل كبير.

2- الوقاية من الشيخوخة المبكرة

أشعة الشمس الضارة (UVA/UVB) تسرّع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

استخدام الواقي على الجسم يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ومظهرها الصحي لفترة أطول.

3- تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد

الاستخدام المنتظم لواقي الشمس يعد خط دفاع أساسي ضد سرطانات الجلد، خصوصًا مع التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية.

4- الحفاظ على لون البشرة موحدًا

الواقي يمنع ظهور التصبغات غير المرغوبة والبقع الناتجة عن التعرض للشمس، ما يساعد في إبقاء لون البشرة متجانسًا وناعمًا.