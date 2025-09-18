إعلان

كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة اللثة؟

06:00 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Journal of Periodontology أن اتباع حمية البحر المتوسط بانتظام يسهم في تعزيز صحة الفم واللثة، ويقلل من مستويات الالتهابات في الجسم.

وأجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة كينجز لندن، وشملت 200 مشارك تم مراقبة أنظمتهم الغذائية، وإجراء فحوصات دقيقة لهم على يد أطباء أسنان، إلى جانب تحليل عينات دم لقياس مؤشرات الالتهاب، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين التزموا بحمية البحر المتوسط الغنية بالخضروات، البقوليات، الفواكه، وزيت الزيتون، سجلوا معدلات أقل من التهابات اللثة، كما انخفضت لديهم مؤشرات الالتهاب في الدم، مثل الإنترلوكين-6 و البروتين التفاعلي-C.

في المقابل، ارتفعت معدلات التهابات الفم لدى من يستهلكون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ويتجاهلون نمط التغذية المتوازن.

وأكد الباحثون أن دمج المنتجات النباتية والدهون الصحية ضمن النظام الغذائي لا يعزز فقط من صحة اللثة، بل يسهم أيضًا في تقليل الالتهابات العامة، وهو ما يُضاف إلى الفوائد المعروفة لحمية البحر المتوسط في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى الأمراض العصبية التنكسية.

