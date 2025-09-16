5 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون على الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:



هناك فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون (مخفف بالماء) يوميًا، خصوصًا على الريق.



في التقرير التالي نوضح التأثير الإيجابي لتناول عصير الليمون على صحة الجسم وفق هيلث لاين.



تنشيط الجهاز الهضمي



عصير الليمون يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يُحسّن من الهضم ويقلل الانتفاخات والغازات، كما يهيئ المعدة لاستقبال الطعام طوال اليوم.



تقوية المناعة



الليمون غني بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد الجسم في مكافحة الالتهابات ونزلات البرد، ويعزز مناعة الجسم بشكل عام.



تنقية الجسم من السموم



شرب عصير الليمون مع الماء الدافئ يساعد على تنظيف الكبد وتعزيز وظائفه في طرد السموم، كما يُحفز عملية التبول لطرد الفضلات.



دعم صحة البشرة



بفضل فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساهم عصير الليمون في تقليل التجاعيد، ومحاربة حب الشباب، ومنح البشرة إشراقة طبيعية ونضارة.



المساعدة في فقدان الوزن



الليمون يحتوي على مركبات تساعد في كبح الشهية وتنشيط عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، مما يدعم خطط إنقاص الوزن عند تناوله بانتظام ضمن نظام صحي.





