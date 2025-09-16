احذر.. 5 عادات قد تدمر صحة الدماغ

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة صادمة أن بعض العادات اليومية التي تبدو غير ضارة قد تكون سببا خفيا في تدهور صحة الدماغ والإصابة بأمراض خطيرة مثل الاكتئاب وألزهايمر.

وتعرف العادات على أنها سلوكيات متكررة تصبح آلية وتلقائية، حيث لا تتطلب جهدا واعيا أو تفكيرا عميقا لأدائها، فعندما تتحول الممارسات اليومية إلى عادات راسخة، فإنها تنفذ بشكل شبه آلي، ما يحرر الطاقة العقلية للتركيز على المهام الجديدة والمعقدة.

وعند الشروع في تكوين عادة جديدة، تبرز القشرة الجبهية (Prefrontal Cortex) كمحرك أساسي لهذه العملية، وتقع هذه القشرة في الجزء الأمامي من الدماغ وتتميز بتركيبها المطوي من المادة الرمادية، حيث تؤدي دور "المركز التنفيذي" المسؤول عن الوظائف المعرفية المتقدمة.

وتتولى القشرة الجبهية ثلاث مهام رئيسية في تشكيل العادات:

1. التخطيط الاستراتيجي للسلوك الجديد

2. اتخاذ القرارات المرتبطة بتطبيق العادة

3. حل المشكلات التي تعترض طريق الاستمرارية

وتعمل هذه المنطقة الدماغية بمثابة "مدير تنفيذي" يوجه العمليات العقلية المعقدة أثناء المرحلة الأولى من تكوين العادة، إلى أن تنتقل المهمة إلى مناطق أخرى في الدماغ مسؤولة عن المهام التلقائية، ما يمكن القشرة الجبهية من تحرير طاقتها للتعامل مع تحديات جديدة.

وحذر الطبيب النفسي الشهير دانيال أمين، المتخصص في أبحاث تصوير الدماغ والباحث في تصوير الدماغ في كاليفورنيا، من سبع عادات شائعة يقوم بها الملايين يوميا دون إدراك مخاطرها الحقيقية على الوظائف المعرفية.

5 عادات يومية تدمر دماغك في صمت، احذرها:

عدم القدرة على رفض الطلبات:

توقف عن قول "نعم" لكل شيء. تعلم أن تقول: "سأفكر في هذا الأمر" قبل الالتزام بأي مسؤوليات جديدة.

تعدد المهام في وقت واحد:

تعدد المهام يقلل تركيزك ويضعف ذاكرتك وقدرتك على اتخاذ القرار، ويزيد من التوتر والقلق. ركز على مهمة واحدة في كل مرة.

الإكثار من الأطعمة فائقة التصنيع:

ترتبط الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم، بالسمنة والسكري والسرطان والاكتئاب والموت المبكر. لذلك، اختر الأطعمة الصحية التي تحبها وتفيد جسدك.

الخمول وقلة الحركة:

قلة النشاط البدني تقلل تدفق الدم إلى الدماغ، ما يزيد خطر الاكتئاب وألزهايمر. ويمكن للحركة المنتظمة أن تحسن المزاج والتركيز.

استخدام منتجات عناية ضارة:

تتسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل البارابين والفثالات، في اضطراب الهرمونات والتعب والاكتئاب وضبابية الدماغ وأعراضا تشبه اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD). ولتجنب هذا الخطر استخدم تطبيقات مثل Think Dirty للتحقق من مدى أمان المنتجات.