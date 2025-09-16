كيف تختار فرشاة الأسنان المناسبة؟.. نصائح مهمة

كتب – سيد متولي

يدرك الجميع أهمية العناية بالفم والأسنان بانتظام منذ الطفولة المبكرة، ومع توافر أنواع مختلفة من فرش الأسنان في الأسواق، قد يجد الشخص نفسه محتارا عند اختيار الفرشاة الأنسب له.

وتشير طبيبة الأسنان نينا تشيبورنايا، إلى أن الكثيرين يختارون فرشاة الأسنان بناء على السعر والحجم والمظهر. ولكن من المهم جدا تحديد صلابة الشعيرات لضمان عناية مريحة بالأسنان دون أي إزعاج، بحسب aif.ru.

ووفقا لها، تتكون الشعيرات في جميع أنواع فرش الأسنان، من حزم متعددة، ولكن تكون مختلفة في الارتفاع والكثافة والزوايا، أي أن المظهر الخارجي للفرشاة لا يكفي، بل يجب الاطلاع على المعلومات الأخرى- درجة صلابتها، ومعلومات موجزة عنها وحالة تجويف الفم المناسبة لهذا النوع أو ذاك.

وتقسم صلابة شعيرات فرشاة الأسنان إلى:

- فائقة النعومة (sensitive). تستخدم للأسنان ذات مينا الأسنان شديدة الحساسية أو اللثة الملتهبة والمتضررة. ومشكلات الأسنان الأخرى، مثل التهاب دواعم الأسنان. الشعيرات فائقة النعومة مناسبة أيضا بعد تبييض الأسنان.

- ناعمة (soft). فعالة للتنظيف الدقيق، خاصة عند زيادة حساسية الأنسجة. وهذه الفرشاة آمنة، ويمكن للأطفال استخدامها أيضا.

- متوسطة الصلابة (medium). يعتبر هذا النوع الأكثر انتشارا لمعظم الناس. تزيل الفرش متوسطة الصلابة التكلسات جيدا من على الأسنان، وتنظف بقايا الطعام، دون الإضرار باللثة.

- صلبة (hard)، تستخدم لإزالة التكلسات وبقايا الطعام بشكل أكثر كثافة، ولكنها قد لا تكون مناسبة للجميع. الشعيرات الصلبة ليست خطيرة إذا كانت أسنانك في حالة ممتازة وخالية من التسوس.

- فائقة الصلابة (extra-hard)، هذا الخيار نادر، ويجب وصفه فقط من قبل طبيب الأسنان. وقد ينصح باستخدام هذا النوع في حال تركيب أطقم أسنان أو أجهزة تقويم أو جسور ثابتة.

ويمكن للشخص وفقا لها، أن يختار درجة صلابة فرشاة الأسنان بنفسه إذا كان لا يعاني من مشكلات خطيرة في تجويف الفم. ولكن ينصح بزيارة طبيب الأسنان لفحص حالة الأسنان واللثة وتحديد النوع المناسب.

وتشير الطبيبة إلى أنه من الأفضل أن تكون نهاية الشعيرات مستديرة، لأنه يقلل من خطر تلف الأنسجة ومينا الأسنان. وتعتبر فرشاة الأسنان الناعمة وفائقة النعومة مناسبة للأطفال دون سن 12 عاما، وكذلك لمن يعاني من تخلخل الأسنان والتهاب ونزف اللثة ومرضى السكري ومشكلة تخثر الدم.

أما فرشاة الأسنان الصلبة والصلبة جدا فمناسبة لتجويف الفم السليم تماما، ولإزالة التكلسات الجيرية الكثيفة، وللاستهلاك المتكرر للمشروبات الداكنة والتبغ، وفرشاة الأسنان فائقة الصلابة يجب أن يصفها طبيب الأسنان.

أما فرشاة الأسنان متوسطة الصلابة فتعتبر الخيار الأمثل لمعظم الناس، فهي تزيل الأوساخ بفعالية ولا تسبب ضررا كبيرا للثة بحركة ميكانيكية لطيفة.

عند استخدام فرشاة متوسطة الصلابة، ينصح باستخدام أدوات إضافية لتنظيف الأسنان - خيط تنظيف الأسنان، أو جهاز ري الأسنان.