كيف يؤثر عدم النوم على مرضى قصور القلب؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوريغون أن مرضى قصور القلب الذين يملكون أنماط نوم غير منتظمة هم أكثر عرضة لخطر مضاعف للتعرض لانتكاسات خطيرة خلال فترة 6 أشهر، وذلك حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل اضطرابات النوم والحالات الطبية الأخرى.

ويعتقد الباحثون أن تحسين انتظام النوم قد يكون طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز فرص البقاء على قيد الحياة والتعافي.

وقال الباحثون: "ينبغي على الذين يتعافون من قصور القلب التفكير في تحسين انتظام نومهم"، وفقا لـ "ساينس دايلي".

ووجد الباحثون أنه حتى النوم غير المنتظم بشكل معتدل يضاعف خطر التعرض لحدث سريري آخر خلال 6 أشهر، وقد يكون هذا الحدث السريري زيارة أخرى لقسم الطوارئ، أو دخول المستشفى، أو حتى الوفاة.

لذا فإن الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات منتظمة أمر مهم للصحة العامة.

وتشير دراستنا إلى أن انتظام مواعيد النوم قد يكون مهماً بشكل خاص للمصابين بقصور القلب.

تحسين انتظام النوم

ومن خلال متابعة 32 مريضاً بقصور القلب في مستشفى الجامعة، خلص الباحثون إلى أن "تحسين انتظام النوم قد يكون نهجاً علاجياً منخفض التكلفة للتخفيف من الآثار الجانبية لدى البالغين المصابين بقصور القلب".

وأضافت "عندما نكون نائمين وفي حالة راحة، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدينا مقارنةً بمستوياتهما خلال النهار. لكن التباين في توقيت النوم قد يعطّل الآليات المشاركة في تنظيم الجهاز القلبي الوعائي. وقد يسهم النوم غير المنتظم في نتائج سلبية، خاصةً لدى المرضى بقصور القلب".