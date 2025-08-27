كيف تختلف بكتيريا الأمعاء لدى الرياضيين عن عامة الناس؟

وجدت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان أن شدة التمرين لدى الرياضيين قد تؤدي إلى تغييرات في التركيب الحيوي الداخلي للأمعاء.

ولا تقتصر الاختلافات على نوع النظام الغذائي للرياضيين، فهناك عوامل أخرى سلطت الدراسة الضوء عليها، مثل بعض مؤشرات اللياقة البدنية، ومنها امتصاص الأكسجين.

ووفق "مديكال إكسبريس"، أجرت برونوين تشارلسون، بحثاً حول تأثير أحمال التدريب العالية والمنخفضة على الرياضيين، على أمل مساعدتهم على تحسين صحتهم العامة ورفاهيتهم وأدائهم من خلال فهم أفضل لميكروبيوم الأمعاء.

وقالت: "بناءً على أبحاث سابقة، يبدو أن الرياضيين لديهم ميكروبيوم معوي مختلف مقارنةً بعامة السكان، ويشمل ذلك تركيزات أعلى من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وتنوع ألفا، وزيادة وفرة بعض البكتيريا وانخفاض وفرة أخرى".

وأشارت تشارلسون إلى أن أحد الأسباب المحتملة للتغير في الأمعاء قد يكون ارتفاع مستويات اللاكتات في الدم الناتج عن التدريب عالي الكثافة.

وينتقل اللاكتات المُنتَج في العضلات إلى الأمعاء ليتم استقلابه، ما قد يؤدي إلى زيادة البكتيريا في الأمعاء.

ولاحظت تشارلسون أن خلال فترات التدريب المنخفضة، أو فترات الراحة، غالباً ما يكون الرياضيون أكثر مرونةً في نظامهم الغذائي، حيث تنخفض جودة النظام الغذائي، وتحدث زيادة في تناول الأطعمة السريعة بينما يقل تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

كما لوحظ أيضاً التباطؤ في زمن انتقال المغذيات من الأمعاء لدى الرياضيين خلال فترات التدريب المنخفضة.

ويبدو أن هذا التباطؤ في زمن انتقال المغذيات خلال فترات التدريب المنخفضة يؤثر أيضاً على ميكروبيوم الأمعاء لدى الرياضيين.

وقالت تشارلسون: "قد تلعب الأمعاء دوراً في استقلاب اللاكتات وتنظيم مستويات الحموضة، وكلاهما قد يؤثر على الأداء والصحة العامة للرياضي، وهي عناصر ستخضع للدراسة بهدف تحسين الأداء الرياضي".