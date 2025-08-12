ما يخبرك به الجلد عن صحتك.. علامات انتبه إليها

تعتبر التغيرات التي تطرأ على الجلد من أهم المؤشرات التي تعكس حالة الصحة العامة للجسم.

وبحسبgazeta.ru، توضح الدكتورة ناتاليا غريزيفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية وخبيرة التجميل، أن الطفح الجلدي وتغير لون الجلد قد يكونان علامات تحذيرية لأمراض داخلية متعددة.

تشير الدكتورة إلى أن اصفرار الجلد والأغشية المخاطية غالبا ما يعكس مشاكل في الكبد أو القنوات الصفراوية، بينما قد يدل الطفح الجلدي الذي يظهر على شكل نزيف صغير إلى اضطرابات في الدم أو الأوعية الدموية.

الجلد، بحكم ارتباطه الوثيق بأنظمة الجسم المختلفة، غالبا ما يكون أول منطقة تظهر عليها أعراض الأمراض الداخلية، سواء كانت مزمنة أو حادة.



فمثلا، يعد جفاف الجلد والحكة وظهور الطفح البثري من العلامات المميزة لداء السكري، في حين يمكن لأمراض الغدة الدرقية أن تسبب تورمات، تغيرات في لون البشرة، وهشاشة الشعر.

كما تؤكد غريزيفا أن أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء أو تصلب الجلد تظهر عليها أعراض جلدية مميزة مثل احمرار، سماكة، وطفح جلدي خاص، مما يجعل متابعة أي تغيرات غير طبيعية في الجلد ضرورة صحية ملحة تستوجب إجراء فحوصات طبية شاملة.