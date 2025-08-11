طبيب يكشف أعراض مخيفة لـ فيروس "تشيكونغونيا"

أفاد طبيب الفيروسات الروسي فيكتور زويف بأن العرض الرئيسي للحمى الخطيرة الجديدة "تشيكونغونيا" هو ألم شديد في المفاصل.

وأوضح الطبيب، في حديثه مع صحيفة "أرجومينتي أي فاكتي"، أن كلمة "تشيكونغونيا" تعني بالصينية "أن تكون منحنيا"، كونها تصيب مفاصل الإنسان فينحني حرفيا من شدة الألم، بحسب "آر تي".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة الحضانة، قد ترتفع درجة حرارة الجسم لدى المصاب إلى 40 درجة مئوية، ويبدأ الشعور بألم شديد في المفاصل، بالإضافة إلى احتمال ظهور طفح جلدي.

وأضاف طبيب الفيروسات أن الفيروس غير مميت في معظم الحالات، لكن على كبار السن والحوامل توخي الحذر.

وفي بداية أغسطس، ذكرت خدمة الصحافة بهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أن الهيئة تتابع معلومات عن تفشي حمى تشيكونغونيا في مقاطعة غوانغدونغ الصينية.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم تسجيل أي حالات مستوردة للإصابة على الأراضي الروسية، لكن الخطر ما يزال قائما.