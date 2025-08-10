ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟

قد يبطئ النشاط البدني تغيرات الدماغ المرتبطة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش)

فقد أظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي تغيرات أبطأ لدى المرضى الأكثر نشاطاً.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من من جامعة إشبيلية في إسبانيا أن المرضى الذين شاركوا في الدراسة حققوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والتفكير، خاصة في الذاكرة اللفظية والانتباه.

وقد لا تساعد التمارين الرياضية في علاج الأعراض اليومية فحسب، بل قد تؤثر أيضا على كيفية تطور مرض باركنسون، وخاصة في أجزاء الدماغ التي تدعم الوظائف الإدراكية الرئيسية في مرض باركنسون، وفقا لموقع "هيلث داي".

تابع الباحثون، لمدة 4 سنوات، 120 مريضاً بباركنسون في مراحله المبكرة، بمتوسط عمر 61 عاماً.

وفي كل عام، كان المشاركون يُكملون استبيانات حول نشاطهم البدني المعتاد. وبناءً على إجاباتهم، قسّمهم الباحثون إلى مجموعتين: نشاط منخفض ونشاط مرتفع.

واستخدم الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لتتبع التغيرات في بنية الدماغ، حيث خضع كل مريض لفحصين على الأقل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأكثر نشاطاً بدنياً حافظوا على أحجام أكبر في القشرة الصدغية والجدارية، والحُصين، واللوزة الدماغية وهي مناطق دماغية مرتبطة بالذاكرة والانتباه والمزاج.

وقدر الباحثون أن هذه التغيرات الدماغية كانت مسؤولة عن ما يصل إلى 37% من الدرجات الأفضل للمشاركين النشطين في اختبارات الذاكرة، و20% من الدرجات الأفضل في مهام الانتباه.