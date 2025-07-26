4 فواكه صيفية تنظف الكلى وتمنع الالتهابات.. لن تتوقع تأثيرها

كتبت- نرمين ضيف الله

في أيام الصيف، تزداد احتياجات الجسم للترطيب والدعم الطبيعي لأجهزته الحيوية.

الكلى، كجهة أساسية لتصفية الدم وتنظيم السوائل، يمكن أن تستفيد كثيرًا من بعض الفواكه الصيفية التي تعمل كـ"غسالة" طبيعية، تنظفها دون أدوية وتعزز مقاومتها للالتهابات.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرزها وفق ما جاء في "OnlyMyHealth".

البطيخ

البطيخ يحتوي على أكثر من 90% ماء، ويعمل كمدر طبيعي للبول يُحفّز الكلى على طرد السموم عبر التبول، دون إجهاد.

كما يحتوي على السيترولين المضاد للأكسدة، الذي يُحسن الدورة الدموية ويقلّل من حمض الأمونيا بالجسم، مما يخفف الضغط على الكلى.

التوت بأنواعه (العنب البري، الفراولة)

تحتوي التوتات على مضادات أكسدة قوية مثل الأنتوسيانين والفيتامين C، ما يُقلل الالتهاب ويحمي خلايا الكلى.

التوت الأحمر (cranberry) معروف بقدرته على منع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية وتقليل خطر العدوى التي قد تؤثر على الكلية الفراولة منخفضة البوتاسيوم وغنية بالألياف، مما يدعم صحة الكلى أيضًا.

التفاح

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة البيكتين، والتي تلتقط وتربط السموم في الجهاز الهضمي، مما يقلل الضغط على الكلى.

كما أن التفاح يحتوي على مضادات الالتهابات ويساهم في الحفاظ على توازن حمض-قاعدة في الجسم، مع محتوى منخفض من البوتاسيوم، مما يجعله مثالياً لتنظيف الكلى بلطف.

البابايا

البابايا تحتوي على إنزيم بابين الذي يساعد على هضم البروتين، مما يقلل عبء الكلى.

كذلك تحتوي على فيتامين C والفلافونويدات التي تحارب الالتهاب وتحسن التقييد التأكسدي، خيارًا ممتازًا لدعم الكلى وتنقيتها في الصيف.