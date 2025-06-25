"قوة خارقة".. تناول هذا الطعام يخفض ضغط الدم خلال ساعتين

كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم من أسوأ الحالات الصحية، وقد يكون خطيرا إذا لم يسيطر عليه، لذا يلقب بـ "القاتل الصامت".

وتعد أفضل طريقة للسيطرة عليه هي إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، سواء في نظامك الغذائي أو روتينك اليومي، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة مانيتوبا وكندا أن تغييرا بسيطا في نظامك الغذائي قد يكون الحل الأمثل لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة أن زيادة تناول البوتاسيوم تحسن بشكل كبير من عملية التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم وتعزز استهلاك الألياف.

وأشارت الدراسة أن تناول 5 جرامات إضافية من الفاصوليا التي تحتوي على الألياف يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم بضعف ما يحدثه تقليل الملح.

الملح: العدو الأول لضغط الدم

لا يرفع الملح ضغط الدم فحسب، بل يسبب أيضا احتباس الماء في الجسم، لذا، فإن تناول الفاصوليا الغنية بالبروتين وخاصة الأنواع الداكنة مثل الفاصوليا الحمراء والسوداء قد يسهم في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

ووجد الباحثون أن تناول الفاصوليا الحمراء يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم خلال ساعتين مقارنة بالأرز.

كما تساعد الفاصوليا ذات اللون الداكن على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

كيف تساعد الفاصوليا على خفض ضغط الدم بشكل فوري؟

تساعد الفاصولياء الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، وارتخاء جدران الأوعية الدموية، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

كما يرخي المغنيسيوم الأوعية الدموية، وهو عامل أساسي في إدارة ضغط الدم المرتفع.

وقد تبطئ الألياف الموجودة في الفاصوليا امتصاص السكر في الدم وتخفض مستوياته، وهذا يسهم بشكل غير مباشر في تنظيم ضغط الدم عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي عامل رئيسي في ارتفاع ضغط الدم.

وتساعد الفاصوليا أيضا في تنظيم سكر الدم نظرا لانخفاض مؤشرها الجلايسيمي مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات، وهذا يعني أنها تسبب ارتفاعا أقل في سكر الدم بعد تناول الوجبة.

كيفية تناول الفاصوليا بانتظام؟

أفضل طريقة لتناولها هي نقعها في الماء طوال الليل ثم غليها وإضافتها إلى السلطات والشوربة.