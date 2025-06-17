ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول العشاء لمدة شهر؟

كتب – سيد متولي

تخطي وجبة العشاء لمدة شهر كامل يعد تغييرًا جذريًا في النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على جسمك وصحتك العامة.

التغيرات الفسيولوجية الفورية التي تحدث في الجسم

وبحسب موقع تايمز ناو نيوز، يشهد الجسم تغيرات عديدة فور التوقف عن تناول العشاء، إذ تقل كمية الطعام اليومية التي تتناولها، وبالتالي ينخفض عجز السعرات الحرارية، وربما ينخفض الوزن.

كما أن الجليكوجين، الجلوكوز المخزن، ينخفض أيضًا لأن الجسم يعتمد عليه للحصول على الطاقة عندما لا يتوفر الطعام وينخفض تركيز السكر في الدم ، ما يؤدي إلى الدوخة والتهيج والتعب، ويرتفع مستوى هرمون الجريلين، الذي يحفز إشارات الجوع، وقد يؤثر حجب محفزات الجوع لفترات طويلة على آلية التغذية الطبيعية لديك، كما قد تلاحظ انخفاضًا في معدل الأيض لديك عندما يتكيف جسمك مع استهلاك سعرات حرارية أقل لتلبية احتياجاته الأساسية.

العواقب الصحية طويلة المدى

وعلى الرغم من أن تخطي وجبة العشاء قد يقدم فوائد قصيرة المدى مثل فقدان الوزن، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية طويلة الأمد:

نقص التغذية

يؤدي تخطي وجبة طعام إلى عدم الحصول على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وقد يؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيء، هذا قد يؤثر على الجهاز المناعي ومستويات الطاقة الكلية في الجسم.

فقدان العضلات

إذا لم تتناول الكمية اليومية الموصى بها من البروتين، سيبدأ الجسم بحرق العضلات لتوليد الطاقة، ما يؤدي إلى فقدان العضلات على المدى الطويل.

تباطؤ التمثيل الغذائي

اتباع نظام غذائي أو تقييد السعرات الحرارية على المدى الطويل له تأثير سلبي في تقليل معدل الأيض الأساسي (BMR) وبالتالي يجعل من الصعب فقدان الوزن أو من السهل استعادته.

أنماط الأكل غير المنتظمة

يمكن أن يؤدي تفويت الوجبات بانتظام إلى عادات غذائية سيئة بما في ذلك نوبات الإفراط في تناول الطعام أو اضطراب الأكل.

التأثير على عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والأداء اليومي بشكل عام

يؤدي تخطي وجبة العشاء إلى انخفاض معدل الأيض، ومستوى الطاقة، والإنتاجية لبقية اليوم، ما يدفع الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون، ما يؤدي إلى زيادة الوزن عند العودة إلى عادات الأكل المعتادة، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يصبح أكثر كفاءة في تخزين الدهون عندما يشعر بانخفاض في كمية الطعام المتوفرة.

إذا أهملت وجبة العشاء، فقد تشعر أيضًا بالتعب والخمول طوال اليوم، وربما تعجز عن ممارسة الأنشطة المعتادة أو ممارسة أي نوع آخر من التمارين، كما أن لتفويت وجبة العشاء عواقب وخيمة على النشاط الدماغي، إذ يُصبح التركيز وحفظ المعلومات واتخاذ القرارات أكثر صعوبة".

من يجب عليه تجنب تخطي وجبة العشاء؟

الأطفال وكبار السن ومرضى السكري، وكذلك الرياضيين، يجب عليهم عدم تخطي وجبات العشاء.