إعلان

احذر.. 3 علامات في الساقين قد تشير إلى سرطان البروستاتا

09:30 م الأربعاء 11 يونيو 2025

سرطان البروستاتا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- رودينا ضوه:

سرطان البروستاتا من الأمراض التي قد تمر دون أعراض واضحة في بدايته، إلا أنه مع تطوره، يمكن أن يؤثر على مناطق بعيدة عن مكان الورم الأصلي، مثل الساقين، وظهور أعراض، كالألم أو التنميل أو التورم، قد يكون دليلاً على انتشار السرطان إلى الأعصاب أو العظام المحيطة.

تورم في الساق

ومن أكثر أعراض انتشار الورم إلى الساقين شيوعًا تورم غير مبرر في الساق، يحدث هذا عادة بسبب تراكم السوائل في المنطقة المحيطة، تعرف هذه الحالة أيضًا بالوذمة اللمفية، وفقًا لـthehealthsite

الألم والخدر

قد يشعر الشخص المصاب بسرطان البروستاتا بألم وتنميل غير مبررين في ساقيه وقدميه، ومن بين الأجزاء الأخرى التي قد تشعر بألم أو تنميل الصدر وأسفل الظهر.

الألم والانزعاج

هل تعاني من انزعاج وألم أثناء التبول؟ قد يكون هذا في منطقة أسفل الظهر والحوض بسبب سرطان البروستاتا، افحص نفسك فورًا لتجنب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بهذه الحالة.

سرطان البروستاتا علامات الأصابة بسرطان البروستاتا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل