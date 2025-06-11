احذر.. 3 علامات في الساقين قد تشير إلى سرطان البروستاتا

كتبت- رودينا ضوه:

سرطان البروستاتا من الأمراض التي قد تمر دون أعراض واضحة في بدايته، إلا أنه مع تطوره، يمكن أن يؤثر على مناطق بعيدة عن مكان الورم الأصلي، مثل الساقين، وظهور أعراض، كالألم أو التنميل أو التورم، قد يكون دليلاً على انتشار السرطان إلى الأعصاب أو العظام المحيطة.

تورم في الساق

ومن أكثر أعراض انتشار الورم إلى الساقين شيوعًا تورم غير مبرر في الساق، يحدث هذا عادة بسبب تراكم السوائل في المنطقة المحيطة، تعرف هذه الحالة أيضًا بالوذمة اللمفية، وفقًا لـthehealthsite

الألم والخدر

قد يشعر الشخص المصاب بسرطان البروستاتا بألم وتنميل غير مبررين في ساقيه وقدميه، ومن بين الأجزاء الأخرى التي قد تشعر بألم أو تنميل الصدر وأسفل الظهر.

الألم والانزعاج

هل تعاني من انزعاج وألم أثناء التبول؟ قد يكون هذا في منطقة أسفل الظهر والحوض بسبب سرطان البروستاتا، افحص نفسك فورًا لتجنب المضاعفات الخطيرة المرتبطة بهذه الحالة.