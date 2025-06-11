ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الشاي مع الشوكولاته؟

مزيج الشاي والشوكولاتة، خاصة الداكنة، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الجسم، ويرجع "السر" في ذلك إلى المركبات النشطة الموجودة في كليهما، وخاصة مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة الأخرى.

إليك ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي مع الشوكولاتة، وفقًا لـ healthline.

الفوائد المحتملة

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي كل من الشاي (خاصة الشاي الأخضر) والشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية.

تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات، وخاصة "فلافان-3-أولز"، تساهم في تحسين وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وتدفق الدم بشكل أفضل.

هذا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة والأزمة القلبية.

تحسين الحالة المزاجية والوظائف المعرفية

تحتوي الشوكولاتة على مركبات تؤثر على الحالة المزاجية مثل الثيوبرومين وكميات صغيرة من الكافيين. تساهم هذه المركبات في إفراز السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعزز الشعور بالسعادة.

يحتوي الشاي على الكافيين ومركب الثيانين، الذي يشتهر بخصائصه المهدئة والمريحة التي يمكن أن تعزز الهدوء والاسترخاء مع الحفاظ على اليقظة.

المزيج يمكن أن يحفز وينشط الدورة الدموية في الدماغ، مما قد يحسن التركيز والوظائف المعرفية.

مضادات الأكسدة ومكافحة الالتهاب

كل من الشاي والشوكولاتة غنيان بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم.

هذا يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي تلعب دورًا في تطور العديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة.

بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها

الكافيين والثيوبرومين

كلاهما من المنشطات. الشاي يحتوي على الكافيين، والشوكولاتة تحتوي على الكافيين والثيوبرومين. الإفراط في تناول هذا المزيج قد يؤدي إلى:

العصبية والقلق.

اضطرابات النوم أو الأرق.

زيادة معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص الحساسين.

السعرات الحرارية والسكر

خاصة في الشوكولاتة التي لا تكون داكنة جدًا أو تحتوي على نسبة عالية من السكر. تناول كميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، مما يلغي بعض الفوائد الصحية.

الاوكسالات

يحتوي الشاي والكاكاو (مكون الشوكولاتة) على مادة الأوكسالات التي يمكن أن تمنع امتصاص الكالسيوم. إذا كنت تتناول الشاي مع الشوكولاتة بانتظام، قد يكون من الأفضل عدم تناولهما مع منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم في نفس الوقت.