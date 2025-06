لن تتوقع.. 5 فوائد لتناول كوب من عصير الرمان على صحة القلب

تزداد معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية لدعم صحة القلب بعيدًا عن الأدوية والمكملات الكيميائية.

عصير الرمان من الخيارات الغذائية الفعالة التي أثبتت الدراسات الحديثة قدرته على تحسين صحة القلب بفضل ما يحتويه من عناصر نباتية فعالة ومضادات أكسدة قوية.

فهل يمكن لكوب واحد يوميًا من عصير الرمان أن يحدث فرقًا حقيقيًا في صحة القلب؟ إليك الإجابة في هذه السطور،وفق موقع "هيلث لاين".

1. خفض ضغط الدم المرتفع

أظهرت دراسات منشورة في American Journal of Clinical Nutrition أن تناول عصير الرمان بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

يعود ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة التي تعزز مرونة الأوعية الدموية وتُقلل من الالتهاب، مما يُخفف الضغط الواقع على القلب.

2. تحسين مستويات الكوليسترول

يعمل عصير الرمان على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أظهرت أبحاث من National Institutes of Health أن المركبات النشطة في الرمان تقلل من تراكم الدهون في الشرايين، مما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

3. حماية الشرايين من التصلب

البوليفينولات الموجودة في الرمان تساهم في منع أكسدة الكوليسترول داخل الشرايين، وهي العملية التي تؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية بمرور الوقت. هذا يجعل عصير الرمان عنصرًا فعّالًا في الوقاية من أمراض القلب التاجية.

4. تعزيز تدفق الدم

تشير دراسة نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أن عصير الرمان يحسّن تدفق الدم إلى القلب ويزيد من كفاءة أداء الأوعية الدموية، مما يُعزز تروية القلب بالأكسجين ويُحسن من وظائفه الحيوية.

5. تقليل الالتهابات المزمنة

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والبوليفينولات، يعمل عصير الرمان على تقليل الالتهاب في الجسم، بما في ذلك التهاب الأوعية الدموية الذي يُعتبر أحد المحركات الأساسية في تطور أمراض القلب المزمنة.