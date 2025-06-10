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3 فوائد صحية لتناول كوب من شاي اليانسون صباحًا

01:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

شاي اليانسون

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يُعتبر شاي اليانسون من العلاجات التقليدية الفعّالة لتحسين الهضم يحتوي اليانسون على مركب "أنثول" الذي يُحفّز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على تسريع عملية الهضم وتقليل الغازات والانتفاخ.

في التقرير التالي نستعرض فوائد مشروب اليانسون وفق "ويب ميد".

تسريع عملية الهضم

شرب كوب من شاي اليانسون بعد الوجبات يمكن أن يُخفّف من هذه الأعراض ويُحسن الراحة الهضمية

تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتخفيف السعال

يُستخدم شاي اليانسون تقليديًا لتخفيف أعراض السعال والتهاب الشعب الهوائية.

يتميز اليانسون بخصائص مضادة للتشنجات ومُسهّلة للبلغم، مما يساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة الشعب الهوائية.

تناول كوب دافئ من شاي اليانسون يمكن أن يُخفّف من أعراض البرد والسعال .

تحسين جودة النوم والتخفيف من التوتر

يُعرف اليانسون بخصائصه المهدئة التي تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.

المركبات الطبيعية في اليانسون، مثل "أنثول" و"لينالول"، تُظهر تأثيرًا مهدئًا على الجهاز العصبي، مما يُساهم في تحسين نوعية النوم وتقليل مستويات القلق .

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