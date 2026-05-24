كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن اتباع نظام غذائي محدد قد يساعد النساء على تجنب زيادة الوزن خلال فترة انقطاع الطمث.

لماذا تحدث زيادة الوزن خلال انقطاع الطمث؟

تعد زيادة الوزن خلال مرحلتي ما قبل انقطاع الطمث وانقطاعه من أكثر التغيرات شيوعا، حيث أن النساء يكتسبن في المتوسط نحو 1.5 كيلوجرام سنويا خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة ديلي ميل" البريطانية.

ما سبب ارتباط انقطاع الطمث بزيادة الوزن؟

يرتبط هذا الارتفاع غالبا بالتغيرات الهرمونية الطبيعية، خصوصا انخفاض هرمون الإستروجين في منتصف العمر، وهو ما يؤثر في طريقة استخدام الجسم للطاقة وتنظيم الشهية وتوزيع الدهون.

شملت الدراسة أكثر من 38 ألف ممرضة أمريكية، بمتوسط عمر 45.6 عامًا، تمت متابعتهن لمدة 12 عامًا، مع تقييم أنماطهن الغذائية بشكل دوري.

أظهرت الدراسة أن النظام الغذائي القائم على الأغذية النباتية، والمنخفض في اللحوم الحمراء والمعالجة ومنتجات الألبان، يرتبط بانخفاض معدل زيادة الوزن خلال هذه المرحلة.

وأظهرت النتائج أن النساء بشكل عام اكتسبن نحو 0.8 كيلوجرام سنويا، بينما اكتسبت النساء اللواتي التزمن بنظام غذائي صحي وزنا أقل بنحو 0.28 كيلوجرام سنويا مقارنة بغيرهن، وهو ما يقارب 3.4 كيلوجرام خلال فترة الدراسة، إضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالسمنة إلى النصف.

وهذا النمط الغذائي الصحي قد يسهم أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

ما مكونات النظام الغذائي الصحي خلال انقطاع الطمث؟

أشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي الصحي القائم على تقليل اللحوم الحمراء والمعالجة والصوديوم، وزيادة تناول المكسرات والبقوليات والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، قد يكون استراتيجية فعالة للتحكم بالوزن خلال فترة انقطاع الطمث، وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.

