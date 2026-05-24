فوائد وأضرار الإفراط في تناول المغنيسيوم

كتب : شيماء مرسي

07:00 ص 24/05/2026

المغنيسيوم

كشف طبيب الأعصاب الروسي فيتالي دولنيف أن المغنيسيوم يستخدم غالبا للمساعدة في علاج مشكلات متنوعة من الأرق إلى القلق.

ما دور المغنيسيوم داخل الجسم وكيف يمتص؟

يشارك هذا العنصر الحيوي في مئات العمليات الأيضية داخل الجسم، حيث يحصل الإنسان على معظمه من الغذاء، ويتم امتصاصه عبر الأمعاء وتوزيعه على مختلف الخلايا، إذ يخزن نحو 90% منه داخلها.
فحص الدم الشائع لقياس المغنيسيوم لا يعكس إلا جزءا محدودا من مستواه في الجسم، لأنه يقيس فقط تركيزه في مصل الدم.
ورغم أن هذا التحليل هو الأكثر استخداما (بمعدل طبيعي يتراوح بين 0.7 و1.1 مليمول/لتر)، إلا أنه لا يقدم صورة شاملة عن مخزون المغنيسيوم الكلي، وفقا لموقع "health".

متى يحدث نقص المغنيسيوم وما أعراضه؟

نقص المغنيسيوم يُعد نادرًا في الظروف الطبيعية، لكنه قد يحدث في حالات معينة مثل أمراض الأمعاء المزمنة، أو اضطرابات الكلى، أو إدمان الكحول.
وغالبا ما تكون الأعراض غير واضحة في الحالات الخفيفة (0.5–0.7 مليمول/لتر)، مثل التعب، والعصبية، أو ارتعاش العضلات، بينما قد يؤدي النقص الحاد (أقل من 0.4 مليمول/لتر) إلى اضطرابات في نظم القلب تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

كيف يعالج نقص المغنيسيوم وما مخاطر الإفراط فيه؟

في حال تأكد النقص عبر الفحوصات، قد يصف الطبيب جرعات علاجية تصل إلى 800 ملليجرام يوميا، في حين أن معظم المستحضرات المتاحة دون وصفة تحتوي على نحو 100 ملليجرام فقط لكل قرص، كما أن المكملات الغذائية لا تضمن دائما جرعة دقيقة.

ما أضرار الإفراط في تناول المغنيسيوم؟

الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال والانتفاخ.

هل ينصح بتناول المغنيسيوم دون فحوصات؟

تناول المغنيسيوم دون تشخيص نقص مثبت غير مبرر، مشددا على ضرورة إجراء الفحوصات واستشارة الطبيب بدلا من اللجوء إلى العلاج الذاتي.

