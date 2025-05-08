"سوبر فود".. 7 أطعمة صديقة للكوليسترول ومرض السكري

كتبت- أسماء مرسي:

يمثل الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول والسكر في الدم خطوة حيوية للحفاظ على صحة الجسم والقلب.

وفقا لموقعي "thehealth" و"health"، هناك العديد من الأطعمة "الخارقة" التي تساعد على تحقيق هذا الهدف:

الأسماك الدهنية

محتواها العالي من معدن الكروم يسهم في تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى، أحماض أوميجا 3 الدهنية تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات والبذور

كنزا من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

التفاح

من الفواكه التي تمتلك قدرة على خفض مستويات الكوليسترول والسكر المرتفعة، وذلك بفضل غناه بالألياف القابلة للذوبان التي تدعم صحة القلب وتنظم مستويات الدهون في الدم.

الأفوكادو

يمتاز الأفوكادو بتركيبته الفريدة من الدهون الصحية التي تسهم في تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

الخضروات الورقية الداكنة

تتميز الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والجرجير بقلة سعراتها الحرارية وغناها بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تعمل الألياف على تنظيم مستويات السكر والكوليسترول، بينما تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف.

الفاصوليا

الفاصوليا مصدرا غنيا بالألياف التي ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتمنع امتصاصه في الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوت

تناول التوت يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم ووظيفة الشرايين، بالإضافة إلى الحماية من تلف الخلايا، وذلك بفضل احتوئه على المركبات النباتية مثل مضادات الأكسدة الفلافونويدية.

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