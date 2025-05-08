عصائر وخضروات تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد

عصائر وخضروات قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، فإن بعض المكونات الموجودة فيها غنية بمضادات الأكسدة والمركبات التي قد تلعب دورًا وقائيًا.

ووفقًا لما ورد في صحيفة، healthline، إليك بعض المكونات التي قد تجعل العصائر والخضروات.

الخضروات الورقية الداكنة (مثل السبانخ، واللفت، والجرجير)

هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزيازانثين، وهي كاروتينات مرتبطة بحماية الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تحتوي على فيتامين أ الذي يلعب دورًا في صحة الجلد.

الجزر

يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وهو نوع آخر من الكاروتينات يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات كافية من الكاروتينات قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

البروكلي وبراعم البروكلي

تحتوي على مركبات مثل السلفورافان، والتي أظهرت بعض الأبحاث أنها قد تساعد في حماية الخلايا من التلف وقد يكون لها خصائص مضادة للسرطان.

الطماطم

غنية بمضاد الأكسدة القوي الليكوبين، والذي ارتبط في بعض الدراسات بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، على الرغم من أن الأدلة المتعلقة بسرطان الجلد قد تكون أقل قوة.

الفواكه الغنية بفيتامين سي (مثل الفلفل الأخضر، والتوت)

فيتامين سي هو مضاد أكسدة قوي يلعب دورًا في صحة الجلد وقد يساعد في الحماية من التلف الناتج عن الشمس.

كيف يمكن لهذه المكونات أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد؟

مكافحة الجذور الحرة

الأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن تولد الجذور الحرة في الجلد، مما يؤدي إلى تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. مضادات الأكسدة الموجودة في هذه المكونات تساعد في нейтрализация هذه الجذور الحرة.

دعم صحة الحمض النووي

بعض المركبات قد تساعد في حماية الحمض النووي للخلايا من التلف.

تقليل الالتهاب

الالتهاب المزمن يمكن أن يلعب دورًا في تطور السرطان. بعض هذه المكونات لها خصائص مضادة للالتهابات.

تعزيز جهاز المناعة:

نظام المناعة الصحي ضروري لمكافحة الخلايا السرطانية. العديد من هذه المكونات تدعم وظيفة المناعة.



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