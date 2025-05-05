نوع شاي يشبه في تكوينه مضادات الاكتئاب.. يجلب السعادة

كتبت: نورهان ربيع

شاي الماتشا المُستخلص من أوراق الكاميليا الصينية له تأثيرات مضادة للاكتئاب، وذلك بسبب احتوائه على مركبات تحسن المزاج، إذ يمكنه تنشيط وظيفة الدوبامين عبر إشارات مستقبلات الدوبامين المسؤولة عن الاكتئاب، ولذلك فإن تناوله بانتظام قد يساهم في علاج الاكتئاب بشكل فعلي ويحسّن الحالة المزاجية، بحسب ما ذكره موقع Healthline.

ليس هذا فحسب، فهناك العديد من الفوائد الأخرى لشاي الماتشا نوضحها فيما يلي وفقًا للموقع نفسه:

1- غني بمضادات الأكسدة

الماتشا غني بالكاتيشين، وهو نوع من المركبات النباتية الموجودة في الشاي، ويعمل كمضاد أكسدة طبيعي، حيث يساعد على تثبيت الجذور الحرة الضارة، وهي مركبات قد تتلف الخلايا وتسبب أمراضًا مزمنة.

2- قد يساعد في حماية الكبد

أشارت أبحاث إلى أن الماتشا قد يساعد في حماية صحة الكبد ويقلل من خطر الإصابة بأمراضه. كما أوضح بعض الخبراء أنه في حين أن الماتشا قد يفيد المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) عن طريق تقليل إنزيمات الكبد، إلا أنه قد يرفعها لدى غير المصابين.

3- يُعزز وظائف الدماغ

تُظهر أبحاث أن مكونات الماتشا يمكن أن تُحسن وظائف الدماغ، إذ ثبت أنه يعزز الانتباه وسرعة رد الفعل والذاكرة. كما يحتوي على مركب يُسمى L-theanine، والذي يغير تأثيرات الكافيين، فيعزز اليقظة ويساعد على تجنب الانهيار في مستويات الطاقة الذي قد يحدث بعد استهلاك الكافيين.

4- قد يساعد في الوقاية من السرطان

يحتوي الماتشا على مركبات مرتبطة بالوقاية من السرطان، مثل الإيبيغالوكاتشين-3-غالات (EGCG)، وهو نوع من الكاتيشين يتمتع بخصائص قوية مضادة للسرطان.

5- قد يُعزز صحة القلب

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب شاي الماتشا قد يُساعد في الوقاية من أمراض القلب. كما أنه قد يُقلل خطر ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات أخرى لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية.

6- يساعدك على إنقاص الوزن

يشتهر الشاي الأخضر عمومًا بقدرته على تعزيز فقدان الوزن، ويُستخدم كثيرًا ضمن مكونات مكملات التخسيس.