ما أسباب الشعور بقشعريرة الجسم المفاجئ؟ إليك أبرز المسببات وطرق التعامل معها

الشعور بـ القشعريرة المفاجئة أحد الظواهر الطبيعية التي قد يعاني منها الشخص في مواقف متعددة، وتتميز بتعرض الجسم لانقباضات مفاجئة في الجلد تسبّب ارتعاشًا مؤقتًا.

قد تكون القشعريرة مجرد استجابة فسيولوجية بسيطة، ولكن في بعض الأحيان قد تشير إلى وجود حالة صحية تستدعي الانتباه.

في هذا التقرير، نوضح الأسباب المحتملة وراء القشعريرة المفاجئة وطرق التعامل معها، وفق "مايو كلينك".

ما هي القشعريرة؟

القشعريرة هي حالة يحدث فيها انقباض لعضلات الجلد بشكل مفاجئ، مما يسبب ظهور "حبيبات" على سطح الجلد أو ارتعاش غير إرادي تحدث هذه الظاهرة عادة كرد فعل طبيعي لبعض المحفزات مثل البرودة أو المشاعر القوية.

أبرز أسباب الشعور بالقشعريرة المفاجئة

الشعور بالبرد

يعد البرد من أكثر الأسباب شيوعًا وراء القشعريرة، حيث يقوم الجسم بزيادة معدل اهتزاز العضلات لرفع درجة حرارته الداخلية.

التوتر أو القلق

مشاعر القلق أو التوتر الشديد قد تحفز الجسم على إفراز الأدرينالين، وهو الهرمون المسؤول عن استجابة الجسم لـ "القتال أو الهروب"، ما يؤدي إلى ظهور القشعريرة.

التفاعلات العاطفية

بعض التجارب العاطفية مثل الفرح الشديد، الخوف، أو حتى الإعجاب يمكن أن تثير استجابة فسيولوجية مشابهة، ما يؤدي إلى القشعريرة.

العدوى أو الحمى

القشعريرة قد تكون إحدى الأعراض المبكرة للعدوى أو الإصابة بالحمى، حيث يحاول الجسم رفع درجة حرارته لمكافحة الميكروبات.

التفاعل مع بعض الأدوية

بعض الأدوية قد تؤدي إلى تأثيرات جانبية تشمل القشعريرة نتيجة لزيادة الأدرينالين أو تفاعلات أخرى في الجسم.

التعرض لصدمات أو تغيرات مفاجئة

التعرض لصدمات نفسية مفاجئة، مثل سماع خبر صادم، قد يؤدي إلى استجابة فسيولوجية فورية تشمل القشعريرة.

الأمراض العصبية

بعض الحالات الطبية مثل التصلب المتعدد أو الأمراض العصبية الأخرى قد تتسبب في حدوث قشعريرة غير مبررة، حيث تتأثر الأعصاب التي تتحكم في العضلات.

الحمل

النساء الحوامل قد يعانين من القشعريرة بسبب التغيرات الهرمونية أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الانسحاب من المواد المخدرة أو الكحول

قد تظهر القشعريرة عند التوقف عن استخدام بعض المواد المسببة للإدمان، حيث يعاني الجسم من أعراض انسحابية.

متى يجب القلق؟

إذا كانت القشعريرة مصحوبة بأعراض إضافية مثل الحمى الشديدة، ألم في الجسم، صعوبة في التنفس، أو فقدان الوعي، فيجب استشارة الطبيب فورًا، تشير هذه الأعراض إلى وجود عدوى أو مشكلة صحية أكثر خطورة.

طرق التعامل مع القشعريرة

الاسترخاء والهدوء: عند الشعور بالقشعريرة بسبب التوتر أو القلق، يمكن ممارسة تقنيات التنفس العميق أو التأمل للتقليل من التأثيرات.

ارتداء ملابس دافئة: في حالة القشعريرة الناتجة عن البرد، يساعد ارتداء طبقات إضافية من الملابس أو استخدام البطانيات في تدفئة الجسم.