ما أسباب الارتجاع المريئي؟.. وإليك طرق الوقاية

الارتجاع المريئي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا في العالم، إذ يؤثر على ملايين الأشخاص سنويًا، مسببًا أعراضًا مزعجة قد تتراوح بين الحموضة وصعوبة البلع وحتى ألم الصدر.

وعلى الرغم من شيوعه، فإن فهم أسبابه وطرق الوقاية منه يمكن أن يخفف من آثاره بشكل كبير، ويحد من مضاعفاته على المدى الطويل، وفق "هيلث لاين".

ما هو الارتجاع المريئي؟

الارتجاع المريئي، أو ما يُعرف علميًا بـ مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، هو حالة يحدث فيها تدفق عكسي لحمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الفم إلى المعدة.

يؤدي هذا التدفق إلى تهيج بطانة المريء، مما يسبب أعراضًا مزعجة للمريض.

الأسباب الشائعة للارتجاع المريئي

بحسب الأطباء وخبراء الجهاز الهضمي، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالارتجاع المريئي، ومنها:

ضعف عضلة صمام المريء السفلي

يُعد السبب الأكثر شيوعًا، حيث يفشل الصمام الذي يغلق بين المعدة والمريء في أداء وظيفته، ما يسمح بارتداد الحمض.

زيادة الوزن أو السمنة

تؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن، مما يعزز من احتمالية ارتجاع الحمض.

تناول وجبات كبيرة أو غنية بالدهون

تساهم في إبطاء الهضم وزيادة إفراز الأحماض، وبالتالي تحفيز الارتجاع.

الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

يُسهّل من ارتداد الأحماض إلى المريء، خاصة عند تناول الطعام قبل النوم.

الحمل

نتيجة التغيرات الهرمونية والضغط الناتج عن نمو الجنين على المعدة.

التدخين

يقلل من كفاءة عضلة الصمام المريئي، كما يزيد من إفراز الأحماض.

بعض الأدوية

مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية القلب، ومضادات الاكتئاب.

أعراض يجب الانتباه لها

إحساس بالحموضة أو الحرقان في الصدر

صعوبة في البلع

ارتجاع الطعام أو السائل الحامض إلى الفم

ألم في الحلق أو بحة في الصوت

سعال مزمن، خصوصًا أثناء الليل

طرق الوقاية من الارتجاع المريئي

توصي التوصيات الطبية بمجموعة من الخطوات الوقائية التي يمكن أن تقلل من أعراض الارتجاع أو تمنعه بالكامل، ومنها:

تجنب الأطعمة المهيجة: مثل الشوكولاتة، الكافيين، الحمضيات، الأطعمة الحارة والدهنية.

تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من وجبات كبيرة.

الامتناع عن الأكل قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

رفع الرأس أثناء النوم بمقدار 15 إلى 20 سنتيمترًا لتقليل ارتداد الحمض.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المعدة.

الإقلاع عن التدخين، لما له من دور كبير في ضعف عضلة الصمام المريئي.

ارتداء ملابس فضفاضة، خاصة حول منطقة الخصر.