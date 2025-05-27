حساسية العين أثناء موجة الحر.. إليك طرق الوقاية

كتبت - نرمين ضيف الله

تُعد حساسية العين من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، خاصةً خلال موجات الحر التي نشهدها حاليًا.

تُسبب هذه الموجات تهيجًا في العين نتيجة تعرضها لحرارة الشمس المرتفعة والغبار، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الحكة، الاحمرار، والدموع، وفقًا لما ذكره موقعي “هيلث لاين” و”ويب ميد”.

أسباب حساسية العين أثناء موجات الغبار والحر

تتسبب جزيئات الغبار المحمولة في الهواء، مثل حبوب اللقاح، العث، والعفن، في تفاعلات تحسسية عند ملامستها للعين.

تؤدي هذه التفاعلات إلى إفراز مادة الهيستامين، مما يسبب الالتهاب والأعراض المرتبطة بالحساسية.

طرق الوقاية والحماية

1. تجنب التعرض للمحفزات

• ابقَ داخل المنزل: خاصةً خلال ساعات الذروة لموجات الحر والغبار وقت الظهيرة.

• إغلاق النوافذ: واستخدام مكيف الهواء بدلًا من المراوح التي قد تجذب الغبار إلى الداخل.

• ارتداء نظارات شمسية: لحماية العينين من الجزيئات المحمولة في الهواء.

2. العناية الشخصية

• تجنب فرك العينين: فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض.

• غسل اليدين والوجه: بعد العودة إلى المنزل لإزالة أي ملوثات.

• تغيير الملابس: لتقليل انتقال الغبار إلى العينين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، يُنصح بزيارة طبيب العيون.

وقد تكون هناك حاجة لعلاج متخصص مثل قطرات أو (حقن الحساسية) في الحالات الشديدة.



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