فاكهة تحارب السرطان وتقوي جهازك المناعي.. تحميك من الأمراض

كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر فاكهة القشطة الاستوائية، أو "الشيريمويا" كما يطلق عليها البعض، كنزًا غذائيًا يعود بالنفع على صحتك، وخاصة جهازك المناعي.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن هذه الفاكهة اللذيذة تلعب دورًا هامًا في تقوية المناعة بفضل محتواها الغني بفيتامين C

ومضادات الأكسدة القوية.

كيف تدعم القشطة مناعتك؟

القشطة تعمل على تعزيز قدرة الجسم على مكافحة العدوى وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وذلك من خلال:

1- محاربة العدوى

بفضل فيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن القضاء على مسببات الأمراض، بما في ذلك الخلايا السرطانية.

2- تقصير مدة المرض

تساهم في سرعة التعافي من نزلات البرد والأنفلونزا.

3- حماية الخلايا

تعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف والجذور الحرة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

4- مضادات أكسدة وفيتامينات أخرى لتعزيز المناعة

إلى جانب فيتامين C، إن القشطة تزخر بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة الأخرى التي تقوي المناعة وتحارب الشوارد الحرة الضارة.

كما تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية مثل فيتامين B6 والمنغنيز، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة وتعزيز مقاومة الجسم للأمراض.