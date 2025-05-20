أطعمة تهاجم الكبد بصمت.. احذر 6 عناصر تضر بصحته مع الوقت

كتبت- نورهان ربيع:

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، إذ يلعب دورا محوريا في تنقية السموم، وتحسين عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر والدهون في الدم.

ونظرا لأهميته القصوى، فإن الحفاظ على صحته يتطلب تجنب عدد من العادات الغذائية الخاطئة، أبرزها تناول أطعمة تجهد الكبد وتسرع تدهور وظائفه.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأطعمة التي تلحق ضررًا بالكبد، وفقا لما ذكره موقع GoodRx الطبي:

1- الوجبات السريعة

تميل الأطعمة السريعة إلى احتواء كميات مرتفعة من الدهون والملح والسكر، ما يتجاوز قدرة الكبد على المعالجة والتصفية.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2023 أن تناول أكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية من الوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، خاصة لدى مرضى السمنة والسكري.

2- الأطعمة فائقة المعالجة

يرتبط الإفراط في تناول الأطعمة المُعالجة صناعيا بزيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني.

ومن أبرز هذه الأطعمة:

- الكعك والبسكويت والحلويات المعلبة.

- رقائق البطاطس والمقرمشات.

- ألواح الإفطار المعلبة والمخبوزات الجاهزة.

- الأطعمة المجمدة أو المُعدّة للتسخين في الميكروويف.

3- الأطعمة المحلاة

يستهلك السكر المضاف بكميات كبيرة في العديد من الأطعمة اليومية دون وعي، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على الكبد أثناء عملية التمثيل الغذائي، وقد يسهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي نتيجة تراكم الدهون الناتج عن السكر الزائد.

4- المشروبات السكرية

تشير الأبحاث إلى أن الإكثار من المشروبات المحلاة يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بالكبد الدهني، ومن هذه المشروبات:

- المشروبات الغازية.

- المشروبات الرياضية.

- مشروبات القهوة والشاي المُحلاة.

- مشروبات الطاقة.

- العصائر المعلبة.

- الماء المحلى.

5- الحبوب المكررة

مثل الخبز الأبيض والمعجنات، التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة وتمنح شعورا أقل بالشبع مقارنة بالحبوب الكاملة، وهذا بدوره قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل وتراكم الدهون في الجسم والكبد.

6- اللحوم الحمراء والمُعالجة

تحتوي هذه اللحوم على نسب عالية من الدهون المشبعة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتراكم الدهون في الكبد، خاصة عند تناولها بشكل منتظم.