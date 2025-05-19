علماء يكشفون مخاطر غسل الزي الطبي في المنازل

أظهرت دراسة جديدة أن الغسل المنزلي للزي الطبي قد يساهم دون قصد في انتشار العدوى داخل المستشفيات، بما في ذلك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وتوصل إلى هذا الاستنتاج فريق بحثي بقيادة البروفيسورة "كيتي ليرد" من جامعة "دي مونتفورت" البريطانية.

كشفت الدراسة عن حقائق مقلقة، بما في ذلك تلك التي تشهد أن 50% من الغسالات المنزلية فشلت في تعقيم الملابس أثناء دورات الغسيل السريع و33% لم تقضِ تماما على الجراثيم حتى في دورات الغسيل الطويلة العادية.

وحذر الباحثون من أن "الغسالات المنزلية غالبا ما تفشل في قتل البكتيريا الخطرة على الملابس، بما في ذلك تلك المقاومة للمضادات الحيوية. وإذا كنا جادين في وقف انتشار العدوى عبر الأقمشة ومكافحة مقاومة الأدوية، فيجب إعادة النظر في طرق غسل الزي الطبي."

وأظهر تحليل العينات المأخوذة من 12 غسالة منزلية:

• وجود بكتيريا خطيرة محتملة.

• وجود جينات مقاومة للمضادات الحيوية.

• قدرة بعض البكتيريا على تطوير مقاومة لمنظفات الغسيل المنزلية.

فما خطورة الأغشية الحيوية في الغسالات؟ - تتشكل هذه الطبقات الرقيقة من المستعمرات الميكروبية داخل الغسالات، وتجعل البكتيريا أكثر مقاومة ليس للغسيل، فحسب بل وللمضادات الحيوية.

وتظل العدوى المكتسبة من المستشفيات أحد التحديات الرئيسية للأنظمة الصحية، ومقاومتها للمضادات الحيوية تجعل مكافحتها صعبة للغاية. ومع غسل الكوادر الطبية لملابسهم في المنازل، يصبح هذا قناة خفية، لكنها حقيقية، لانتشار الكائنات الدقيقة الخطرة.

يوصي الباحثون بـ:

• مراجعة الإرشادات الخاصة بغسل الزي الطبي في المنازل.

• استخدام غسالات صناعية في المنشآت الطبية لضمان التعقيم الكامل.

• أخذ مقاومة الأغشية الحيوية في الاعتبار عند تصميم غسالات جديدة ومعايير النظافة.

وتثير هذه النتائج مخاوف جدية حول الممارسات الحالية وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتغيير السياسات المتعلقة بنظافة الملابس الطبية.

نُشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE العلمية.