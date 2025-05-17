لن تتوقع.. 5 فوائد لتناول الكيوي على صحة الجسم

الكيوي هو فاكهة لذيذة وصحية مليئة بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد كبيرة على صحة الجسم.

إليك أبرز فوائد الكيوي الصحية، وفق "هيلث لاين".

1. تعزيز الجهاز المناعي

الكيوي غني بفيتامين C (أعلى من البرتقال) الذي يعزز من قوة الجهاز المناعي ويساعد في الوقاية من الأمراض مثل نزلات البرد.

الفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يساعد في شفاء الجروح وتحسين صحة الجلد.

2. دعم صحة القلب

الكيوي يحتوي على الألياف والبوتاسيوم، مما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

3. تحسين الهضم

الكيوي يحتوي على أنزيم الأكتينيدين الذي يساعد في تحسين الهضم بشكل عام، ويعزز امتصاص البروتينات.

كما أن الألياف في الكيوي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد في مكافحة الإمساك.

4. مكافحة الالتهابات

الكيوي يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وفيتامين C التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

يمكن أن يساهم الكيوي في تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بالأمراض مثل التهاب المفاصل.

5. تحسين صحة العين

الكيوي يحتوي على الزياكسانثين و اللوتين، وهما مركبان مهمان لصحة العين.

يساعدان في حماية العين من التدهور المرتبط بالعمر مثل التنكس البقعي ويقللان من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.