لن تتوقع.. 9 فوائد لشرب الماء على صحة البشرة

شرب الماء له تأثير كبير على صحة البشرة، وهو يعد من العوامل الأساسية للحفاظ على مظهر البشرة وشبابها.

إليك أبرز فوائد شرب الماء للبشرة، وفق موقع "هيلث لاين".

1. ترطيب البشرة

الماء يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة، مما يمنحها مظهرًا ناعمًا ومتوهجًا.

البشرة الجافة والمشدودة قد تكون نتيجة نقص الماء في الجسم، لذا يعتبر شرب الماء علاجًا مهمًا لهذا الجفاف.

2. مكافحة التجاعيد

شرب كمية كافية من الماء يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الماء يعزز مرونة البشرة ويجعلها تبدو أكثر شبابًا.

3. تحسين لون البشرة

يساعد الماء في تحسين الدورة الدموية مما يساهم في تغذية خلايا البشرة بشكل أفضل.

يساعد في توحيد لون البشرة وتقليل الاحمرار والتهيج.

4. إزالة السموم من الجسم

شرب الماء يعمل على طرد السموم من الجسم عبر البول والعرق.

هذه العملية تساعد في تنظيف البشرة من الداخل وتقليل ظهور حب الشباب والبثور.

5. تقليل الالتهابات والاحمرار

الماء يساعد في تقليل التهابات الجلد ويساهم في تهدئة البشرة المتضررة أو المتهيجة.

كما يمكن أن يساعد في تخفيف حالة البشرة الحساسة.

6. تقليل ظهور حب الشباب

عندما يكون الجسم مرطبًا بشكل جيد، يصبح أقل عرضة للإفراط في إنتاج الزهم (الزيت) الذي يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الماء يساعد أيضًا في تقليل البكتيريا التي قد تساهم في ظهور الحبوب.

7. زيادة تدفق الأوكسجين إلى خلايا البشرة

الماء يحسن الدورة الدموية، مما يعني زيادة تدفق الأوكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا البشرة.

يساعد هذا في تجديد الخلايا وإنتاج الكولاجين بشكل أفضل.

8. مكافحة البشرة الشاحبة

من خلال الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل صحيح، يساعد الماء في مكافحة البشرة الشاحبة ويمنحها إشراقة طبيعية.

9. موازنة مستوى pH للبشرة

شرب الماء يساعد في الحفاظ على توازن مستوى pH في البشرة، مما يجعلها أقل عرضة للالتهابات والمشاكل الجلدية.